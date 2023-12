Material foi apreendido e encaminhado à 14ª DP (Leblon) - Divulgação / Segurança Presente

Material foi apreendido e encaminhado à 14ª DP (Leblon)Divulgação / Segurança Presente

Publicado 15/12/2023 12:58 | Atualizado 15/12/2023 13:08

Rio - Um homem, suspeito de ser entregador de drogas no Leblon, na Zona Sul do Rio, foi preso em flagrante nesta quinta-feira (14), na Rua Dias da Cruz, pela Segurança Presente. Thiago Correa de Aragão, de 35 anos, tentou fugir de uma blitz, mas foi alcançado pelos policiais, que ainda encontraram com ele 20 latas com maconha e 90 cápsulas de haxixe.



De acordo com os agentes, uma equipe fazia patrulhamento de rotina, quando o homem passou de moto, em alta velocidade. Ele chegou a receber ordem de parada, mas não obedeceu.



Após ser detido, Thiago ainda contou aos policiais que é morador de São Cristóvão, na Zona Norte da cidade, e que tem um apartamento na Rua Bartolomeu Mitre, no Leblon, região em que foi preso.



Toda a droga, a moto e o acusado, que já tinha outras três passagens pela polícia por tráfico de drogas, injúria e ameaça, foram encaminhados à 14ª DP (Leblon).