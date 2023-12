Cantora Luciane Dom, de 34 anos, denuncia caso de racismo no Aeroporto Santos Dumont - Reprodução/ Redes sociais

Cantora Luciane Dom, de 34 anos, denuncia caso de racismo no Aeroporto Santos DumontReprodução/ Redes sociais

Rio - A cantora Luciane Dom , de 34 anos, retirou das suas redes sociais a postagem onde denunciava ter sido vítima de racismo no Aeroporto Santos Dumont. A exclusão aconteceu após a Infraero publicar uma nota na qual alegou que “foi constatado por imagens de câmeras de segurança que não houve uma inspeção nos cabelos”.

Depois da nota oficial, a cantora rebateu a publicação por meio das redes sociais, dizendo ter sido tudo muito “rápido e sútil”.



“Eu seu o que ouvi hoje no scam. Foi tudo muito rápido e sútil, o racismo de todo dia não se vê câmeras de segurança. Peço para que parem com o assédio e a reprodução dessa violência. Vamos seguir”, disse ela.



Nesta quinta-feira (14), Luciane usou as redes sociais para publicar uma foto com a legenda onde dizia ter tido seu cabelo revistado no Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, quando tentava embarcar. Segundo a artista, ela foi abordada por uma funcionária do aeroporto e, mesmo já tendo passado pela revista e scanner corporal, foi obrigada a passar por uma nova revista.



Nas redes sociais, a atitude de Luciane repercutiu de forma negativa e muitos internautas criticaram a atitude da mulher.



“Moça, ontem você afirmou que revistaram seu cabelo, foi desmentida pelas imagens de vídeo, hoje você está dizendo que ouviu algo "sutil", da próxima vez que for inventar uma fanfic, certifique-se que não está sendo filmada, vai que cola”, disse um internauta.



“Apagou a postagem e mudou o discurso. Se aproveitando de pautas importantes e atrapalhando a luta de pessoas que realmente sofrem de preconceito”, publicou outro.



A cantora foi procurada, mas não retornou até a publicação desta matéria. O espaço está aberto para manifestações.



A acusação



Nas redes sociais, ela desabafou e disse "estar sem chão", frustrada e decepcionada pelo ocorrido. "Por mais que seja algo que eu espere, é muito ruim quando acontece. Fere algo muito profundo da nossa dignidade", disse ao chegar em São Paulo, na tarde desta quinta-feira. A cantora continua o desabafo:"A questão do cabelo pega muito porque a gente fala tanto sobre ancestralidade, mas a 'parada' parece que não muda. Só não quero ficar adoecida por causa disso, algo ruim, cruel".



Nos comentários da publicação, que viralizou nas redes sociais, algumas pessoas apoiaram a cantora, mas outras a criticaram.