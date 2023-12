Polícia Militar apreende armas, drogas e rádio transmissor na Comunidade do 48, em Bangu - Divulgação

Publicado 15/12/2023 19:44

Rio - Um suspeito morreu durante um confronto entre policiais do 14º BPM (Bangu) e criminosos que travam uma disputa territorial na Comunidade do 48, em Bangu, Zona Oeste do Rio, na tarde desta sexta-feira (15). De acordo com a Polícia Militar, durante uma ação na localidade, criminosos armados atiraram contra os policiais e houve confronto.



Um homem, considerado suspeito pela PM, foi atingido, socorrido e levado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, mas onde não resistiu e morreu. Na ação, foram apreendidos dois fuzis calibre 5.56, um fuzil calibre 7.62, uma carabina calibre 40, duas pistolas calibre 9mm, uma pistola calibre 380, um rádio comunicador e material entorpecente a ser contabilizado. A ocorrência foi registrada na 34ª DP (Bangu).