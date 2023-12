Motoboy grava agressão sofrida durante entrega na Barra da Tijuca - Reprodução

Motoboy grava agressão sofrida durante entrega na Barra da TijucaReprodução

Publicado 15/12/2023 18:16

Rio - Um motoboy gravou o momento em que foi agredido por uma cliente, nesta quinta-feira (14), durante a entrega de um lanche em um prédio na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

A gravação foi amplamente divulgada nas redes sociais. No vídeo, o entregador fala que a cliente estava querendo bater nele e que ele estava no local para trabalhar. A mulher diz que é procuradora de Justiça e que irá chamar a polícia. Posteriormente, a agressão acontece e a cliente dá um tapa no capacete do homem enquanto segura sua roupa.

GRAVE: Entregador é agredido após cliente tentar pegar o pedido sem informar o código da plataforma, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.



“Eu tô aqui pra trabalhar moça, você que tá complicando as coisas” pic.twitter.com/L23uOAusen — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) December 14, 2023

Segundo informações preliminares, a confusão aconteceu após a mulher se recusar a dizer o código que permite a verificação e a entrega da encomenda.

O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca). Segundo a Polícia Civil, os envolvidos serão intimados a prestar depoimento. A investigação está em andamento para esclarecer os fatos.