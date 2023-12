82ª DP (Maricá) investiga casos de famílias que foram ameaçadas pelo tráfico de drogas na cidade - Divulgação

82ª DP (Maricá) investiga casos de famílias que foram ameaçadas pelo tráfico de drogas na cidadeDivulgação

Publicado 15/12/2023 17:27 | Atualizado 15/12/2023 21:27

DIA, o delegado Bruno Gilaberte, titular da 82ª DP (Maricá), disse que investiga inquéritos desta natureza na comunidade Risca-Faca e no Minha Casa Minha Vida de Itaipuaçu. Rio - A Polícia Civil investiga outras denúncias de moradores que foram ameaçados pelo tráfico de drogas em Maricá, na Região Metropolitana do Rio. São relatos semelhantes ao do comerciante de Inoã, distrito de Maricá, que foi expulso de casa por traficantes do Comando Vermelho (CV) . Ao, o delegado Bruno Gilaberte, titular da 82ª DP (Maricá), disse que investiga inquéritos desta natureza na comunidade Risca-Faca e no Minha Casa Minha Vida de Itaipuaçu.

Na comunidade Risca-Faca, são, ao menos, cinco imóveis nessa situação. Todos os casos, segundo o delegado, estão com as investigações avançadas. Entre os crimes investigados constam ainda esbulho prossessório, tentativa de homicídio e crime de tortura.

Modus operandi do tráfico

O comerciante que foi expulso de casa com a família detalhou como os traficantes estão agindo nas comunidades de Maricá. Segundo a vítima, os traficantes do CV tomam a casa do morador e colocam para alugar. "E nisso eles movimentam milhões e ninguém fala nada. Todo mundo fica aqui refém, com medo, e vai embora", disse.

A vítima relatou que traficantes invadiram a sua residência e o juraram de morte. Ele saiu da sua própria residência com a mulher, uma filha de 11 anos e uma de 2, com espectro autista. "A gente está refém dos bandidos, a qualquer hora eles matam a gente. O bandido atirou perto do ouvido da minha filha autista pra perguntar onde eu estava, porque quando eles foram lá a primeira vez, eu fugi e deixei minha família, porque eles queriam a mim. Mas eles voltaram lá depois e torturaram minha mulher, colocaram ela de mãos pro alto, de joelhos, deram tiro no ouvido da criança", contou.