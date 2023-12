Inauguração do Natal na Lagoa Rodrigo de Freitas - Marcos Porto/Agência O DIA

A influenciadora digital Dayana Guerghe, 27 anos, moradora da Zona Oeste, foi uma das cariocas que chegou no local 2 horas antes da inauguração, por volta das 17h, e aproveitou para mostrar aos seguidores a estrutura do local. "Eu gostei bastante da infraestrutura, estou bem impactada e feliz com essa volta do evento da Lagoa com estrutura bem melhor e com atividades gratuitas", disse.



Já a pedagoga Sandra Regina, 60 anos, moradora de São Paulo, contou que essa é a primeira vez que conhece o Natal da Lagoa. "Estou aqui com meu neto de 7 anos. Estamos amando tudo! Excelente estrutura, organização, muitas atividades, local com total segurança! Amamos a roda gigante, top 1! Sempre quis viver essa experiência!", contou.

Já a pedagoga Sandra Regina, 60 anos, moradora de São Paulo, contou que essa é a primeira vez que conhece o Natal da Lagoa. "Estou aqui com meu neto de 7 anos. Estamos amando tudo! Excelente estrutura, organização, muitas atividades, local com total segurança! Amamos a roda gigante, top 1! Sempre quis viver essa experiência!", contou.

Quem também aproveitou o lugar foi a empreendedora, Adriana Netto, 24 anos, que veio de Nova Iguaçu, na Baixada, acompanhada da filha. "Estou adorando o evento, tem uma vista perfeita e um lugar ótimo pra vir com criança. Estou apaixonada na decoração e no Papai Noel", disse.



Ainda durante o evento, um dos destaques do Natal da Lagoa é o espetáculo de projeções natalinas em spray d'água, com 20 minutos de duração, que depois desta sexta (15) acontecerá todos os dias, a partir das 15h. A presença confirmada é a do bom velhinho, que receberá os visitantes na Casa do Papai Noel em uma experiência inclusiva, com audiodescrição e acessibilidade. O evento ainda terá área gourmet e pocket shows, entre as atrações.



Para participar é necessário retirar os ingressos online, no site do Natal da Lagoa. O uso está sujeito à lotação máxima do Lagoon.



Esquema de trânsito



O estacionamento do Lagoon estará fechado durante o Natal da Lagoa e toda a região em volta do evento será sinalizada para indicar os locais que os carros não poderão ser parados. A CET-Rio informou que será necessário fazer algumas mudanças no trânsito para viabilizar o fluxo de carros e pessoas até o dia 30 de dezembro.



A ciclovia da Lagoa será desviada, no trecho junto ao acesso do Lagoon, para garantir a segurança tanto dos espectadores, como dos pedestres e ciclistas. Para isso, uma faixa do trânsito será interditada, no trecho junto ao Lagoon.



A Pasta recomenda que os motoristas evitem a Avenida Borges de Medeiros e busquem rotas alternativas para os seus deslocamentos, como a Avenida Epitácio Pessoa. Já quem vai para o evento, a recomendação é optar pelo transporte público.