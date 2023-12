Viaturas da Polícia Militar - Cléber Mendes / Arquivo / Agência O Dia

Publicado 15/12/2023 18:46

Rio - Quatro policiais militares que atuavam em Paraty, na Costa Verde do Rio, foram parcialmente suspensos da função pública por abuso de autoridade. A decisão do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) aconteceu no último dia 6 e foi divulgada nesta sexta-feira (15). De acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio (MPRJ), os agentes armados invadiram uma casa e levaram um carro estacionado na garagem sem qualquer mandado judicial.

O crime ocorreu em fevereiro de 2022, em uma localidade conhecida como Praia Grande, em Paraty. Segundo o Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPRJ, os militares, que pertenciam à 2ª Companhia Independente da Polícia Militar de Paraty (2ª CIPM), suspeitaram que o carro pertenceria a um traficante de drogas.

Apesar dos agentes alegarem que o veículo foi levado para averiguações, o Gaeco entende que isso não condiz com as circunstâncias do caso, já que automóvel não estava envolvido em nenhuma situação de flagrante delito.

A denúncia também aponta que o carro não foi levado diretamente para a delegacia. Os policiais só teriam conduzido o carro à distrital quando receberam a informação de que a proprietária havia realizado uma boletim de ocorrência.