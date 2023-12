Animais silvestres encontrados na casa do suspeito, em Niterói - Divulgação

Publicado 15/12/2023 19:52

Rio - Um homem foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (14), por manter duas aves silvestres em cativeiro e adquirir um primata de forma ilegal em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. O suspeito foi detido durante uma operação conjunta da Polícia Federal e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

O primata recuperado é da espécie bugio-do-cerrado, enquanto as aves são uma arara-vermelha-do-cerrado e uma arara-canindé, espécies ameaçadas de extinção de acordo com a Lista das Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção no Estado do Rio de Janeiro.

Policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes contra o Meio Ambiente (DMA) e agentes do Inea estiveram na casa do suspeito, em um condomínio de luxo. De acordo com a PF, o preso apresentou notas fiscais, certificados de origem SISFAUNA e atestados veterinário para justificar a posse dos animais. No entanto, todos eram falsos.

Segundo a investigação, os documentos foram adquiridos com o intuito de "esquentar" os animais, ou seja, dar uma aparência de legalidade a eles, visto que são oriundos do tráfico de animais silvestres.

Já na tentativa de legalizar o bugio-do-cerrado, que não tem ocorrência no estado do Rio, o homem prestou informações falsas em processo que tramita na Justiça Federal, de forma a induzir o erro do juízo responsável e, assim, conseguir a guarda do primata.

O suspeito, que foi conduzido ao sistema prisional, responderá por fraude processual, uso de documento falso, uso de selo público falsificado e por manter animais silvestres em cativeiro.