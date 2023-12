Praia do Flamengo, na Zona Sul do Rio, ficou cheia nesta sexta-feira - Marcos Porto / Agência O Dia

Praia do Flamengo, na Zona Sul do Rio, ficou cheia nesta sexta-feiraMarcos Porto / Agência O Dia

Publicado 15/12/2023 20:28

Rio - O Instituto Estadual do Ambiente divulgou, nesta sexta-feira (15), que todas as praias do município do Rio estão liberados para banho, exceto a Praia de Botafogo, na Zona Sul. O material analisado pelo instituto foi colhido na quinta-feira.

Durante o ano de 2023, o Inea realizou 182 análises com relação ao mar da Praia de Botafogo, sendo que apenas 15 coletas apresentaram boas condições para banho.

Umas das praias que apresenta inconstância na hora de analisar a qualidade da água é a Praia do Flamengo, também na Zona Sul. Após dois meses de resultados negativos, o local ficou próprio para banho pela primeira vez nesta segunda-feira.

O ponto apresentava uma água turva, mas os cariocas decidiram se refrescar da mesma forma. O biólogo Mário Moscatelli explica que a coloração da água não pode ser levado como o único indicativo para atestar a qualidade dela.

"Há uma série de elementos, como maré ou problemas locais, que dificultam a análise. Só o visual da água pode fornecer uma informação que não corresponde à realidade. Uma água transparente, muitas vezes, pode estar contaminada. Já a água não tão transparente, pode estar em boas condições. O que precisa nortear essa potencial balneabilidade são as avaliações laboratoriais. Senão, é apenas um chute", explicou o biólogo.

De acordo com Moscatelli, no horário das fotos tiradas pela equipe do DIA, a maré ainda estava baixa na região, o que pode ter causado a coloração da água.

"O que eu tenho acompanhado é que, de dois anos para cá, trechos de praias, como do Flamengo e Botafogo, que eram impróprias para o banho de forma permanente, têm apresentado períodos de melhora. Esse processo vai se consolidar progressivamente com o tempo, a medida que as concessionárias melhorarem todo o sistema de saneamento entorno da Baía de Guanabara. Essa melhoria de forma permanente ainda vai levar tempo", contou o biólogo.