Cariocas aproveitaram o calor para dar um mergulho na Praia do Flamengo - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 15/12/2023 16:49

Rio - A Praia do Flamengo, na Zona Sul do Rio, ficou lotada de banhistas nesta ensolarada sexta-feira (15). O último teste de qualidade da água, realizado na segunda-feira (11), apontou que o mar está próprio para banho na região, algo que não acontecia desde meados de outubro.

Apesar da inconstância, os cariocas decidiram escapar do calor e mergulharam no mar, que estava turvo e escuro. O biólogo Mário Moscatelli explica que a coloração da água não necessariamente tem relação com a qualidade dela.

"Há uma série de elementos, como maré ou problemas locais, que dificultam a análise. Só o visual da água pode fornecer uma informação que não corresponde à realidade. Uma água transparente, muitas vezes, pode estar contaminada. Já a água não tão transparente, pode estar em boas condições. O que precisa nortear essa potencial balneabilidade são as avaliações laboratoriais. Senão, é apenas um chute", explicou o biólogo.

Em julho, a Praia do Flamengo bateu recorde ao se manter própria para banho durante quase todo o mês. De acordo com o boletim do Inea, 89% das coletas apontaram uma boa qualidade na água, o que não acontecia desde 2016. Em 2022, no mesmo período, a média ficou em apenas 19%, bem abaixo do padrão nacional de segurança do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), que pede uma taxa de 80% ou mais.

"O que eu tenho acompanhado é que, de dois anos para cá, trechos de praias, como do Flamengo e Botafogo, que eram impróprias para o banho de forma permanente, têm apresentado períodos de melhora. Esse processo vai se consolidar progressivamente com o tempo, a medida que as concessionárias melhorarem todo o sistema de saneamento entorno da Baía de Guanabara. Essa melhoria de forma permanente ainda vai levar tempo", contou Moscatelli.

Apesar do mês de julho, a praia voltou a ter problemas de qualidade. Entre os dias 19 de outubro e 7 de dezembro, o mar se mostrou impróprio para banho em todas as 12 análises feitas pelo Inea. Na última segunda-feira (11), a Praia do Flamengo voltou a ter boas condições para mergulho.

"Dentro da Baía de Guanabara, há uma série de fatores que estão agindo. Há questão de maré: quando a maré está muito baixa, você tem a contaminação de toda a Baía de Guanabara escoando para o mar. Pode haver o comprometimento da água de um local devido à degradação vinda de outro local. Também há a questão climática: se houver uma chuva torrencial no local da análise. Há uma série de fatores que precisam ser analisados em conjunto para saber se a água está boa ou não", disse o biólogo.

Em boletim divulgado nesta sexta-feira, o Inea liberou todas as praias do município do Rio para banho, exceto a Praia de Botafogo.