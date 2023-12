Estrada do Cafundá foi tomada por fumaça escura durante manifestação - Reprodução/Redes

Publicado 15/12/2023 11:44

Rio - A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) apreendeu as armas de policiais militares após um jovem ter sido morto, nesta quinta-feira (14), no Morro do Jordão, na Taquara, Zona Oeste do Rio. Moradores chegaram a realizar um protesto pela morte de Mauricio Correa de Souza de Figueiredo, de 22 anos, e interditaram ruas da região na tarde de ontem.

De acordo com a Polícia Civil, os PMs envolvidos também já prestaram depoimento e o armamento vai passar por perícia. "Diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos", completou a nota. Procurada, a Polícia Militar ainda não informou se realizava patrulhamento, operação ou se foi acionada para ocorrência no local, no em que a vítima foi morta.

Após a morte de Mauricio, moradores do Morro do Jordão seguiram para a Estrada do Cafundá onde atearam fogo em pneus e entulho, e chegaram a fechar a Rua Jordão, em protesto. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver veículos circulando em meio ao fogo e uma grande coluna de fumaça escura. Confira abaixo.

MANIFESTAÇÃO NA TAQUARA!



Neste momento, acontece uma manifestação na Estrada do Cafundá, em frente ao Supermercado Guanabara, na #Taquara.



Segundo informações, moradores atearam fogo em pneus, e fecharam o início da rua Jordão como protesto por conta da morte de um morador pic.twitter.com/bcs01Jr12Q — DIRETO DO RIO DE JANEIRO (@DiretodoRio_) December 14, 2023

Segundo a Polícia Militar, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionadas ocorrência de obstrução de via, na Estrada do Cafundá, nas proximidades da comunidade. No local, seis homens foram presos por atear fogo em pneus, dos quais três ficaram presos por incêndio e associação ao tráfico. O caso foi registrado na 28ª DP (Praça Seca). Ainda não há informações sobre o local e o horário do sepultamento da vítima.