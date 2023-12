Casa de Convivência e Lazer inaugurada em Guaratiba terá diversas atividades para idosos - Reprodução / Prefeitura do Rio

Casa de Convivência e Lazer inaugurada em Guaratiba terá diversas atividades para idososReprodução / Prefeitura do Rio

Publicado 15/12/2023 12:33

Rio - A 8ª Casa de Convivência e Lazer, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio foi inaugurada nesta quinta-feira (14). O projeto tem como foco promover a saúde física, mental e emocional da população idosa e pessoas com mais de 60 anos já podem se inscrever para realizar as atividades.

A abertura contou com a presença de alunos da oficina de percussão da Casa de Convivência Carmen Miranda. Denominado Casa de Convivência Lolita Rodrigues, o local oferecerá oficinas de pilates, yoga adaptada, alongamento, artesanato, danças, seresta, relembrando o abc, mídia digital e jogos corporais, entre outras atividades.

Junior da Lucinha, secretário do Envelhecimento Saudável, comentou sobre a iniciativa da Prefeitura do Rio. “É com alegria que inauguramos este espaço. Sabemos da importância do envelhecimento ativo para a vitalidade de nossa sociedade. Nosso compromisso com o bem-estar dos idosos vai além das estruturas físicas. Iniciativas como essas não apenas proporcionam lazer, mas contribuem para a construção de memórias e relações significativas”.

Para o cadastro, os idosos interessados precisam apresentar o documento de identidade, CPF, comprovante de residência e foto 3X4 na Estrada do Magarça, 3.325. A previsão é que as atividades tenham início na próxima semana.

Maria Aparecida, de 74 anos, é moradora de Guaratiba e falou sobre a alegria na abertura do espaço. “Agradeço pelo investimento em nosso bem-estar e à equipe dedicada que já tornou este lugar tão especial. Mal posso esperar para explorar todas as atividades que a casa tem a oferecer”, disse.

O nome do espaço foi escolhido em homenagem a Lolita Rodrigues, atriz, cantora e apresentadora que faleceu em novembro de 2023. A primeira Casa de Convivência foi reaberta em maio de 2021, e até novembro de 2023, foram realizados 508.111 atendimentos nas sete unidades existentes.