Seminário foi realizado no auditório do IFRJDivulgação

Publicado 15/12/2023 15:28

Rio - O auditório do instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), no Centro do Rio, foi palco do 4ª Seminário de Avaliação e Desempenho do projeto Uso Sustentável dos Sistemas Lagunares, nesta quarta-feira (13). Atuando há um ano e meio nos municípios de Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Maricá e Saquarema, na Região dos Lagos, o projeto USSL realiza o monitoramento do pescado e a valorização do modo de vida das comunidades pesqueiras. O evento que reúne pesquisadores universitários, representantes comunitários e da equipe gestora do projeto, faz um balanço das realizações e dos resultados alcançado nos últimos semestres do projeto.



Um dos dados apresentados no seminário foi o resultado do programa de auto monitoramento da pesca realizado em parceria com a comunidade pesqueira das localidades. Entre novembro de 2022 e abril de 2023, foram mais de 19 toneladas de pescado monitorados, dentro desse número, cerca de 8 toneladas só de siri, que representa 42% do total. Essa biometria serve de apoio aos pescadores locais para garantir uma pesca sustentável nas lagunas de cada região. Mais de 380 toneladas de pescados foram monitoradas no período do projeto, um número robusto que mostra o desempenho de sucesso do projeto.



Outra realização do projeto é o a criação do Selo de Pescado Artesanal. Em uma parceria com o Instituto Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Veiga de Almeida, o selo é um carimbo de origem do pescado da região, o que possibilita o aumento de renda na venda do pescado, qualificando o produto local.

O seminário reforça que a realização do projeto Uso Sustentável dos Sistemas Lagunares não se resume a monitoramento e pesquisa das lagunas costeiras, a proposta visa no monitoramento da qualidade de vida local, cursos de empoderamento feminino, curso de empreendedorismo, formação de condutores locais, através da realização do Turismo de Base Comunitária e cursos de culinária, que englobam familiares e mulheres de pescadores que encontram uma oportunidade de expansão econômica da família, fortalecendo a economia local. Uma soma que atingiu mais de 400 pessoas em diversos cursos realizados pelo projeto.



"O que mais ouvimos das pessoas das comunidades que visitamos é que os projetos anteriores não deixaram legado. O sucesso dos projetos depende do engajamento das pessoas, sem elas não existe projeto, e é nisso que acreditamos", diz André Esteves, diretor-executivo do Instituto Onda Azul.



A participação da comunidade local, que veio ao auditório do Instituto Federal do Rio de Janeiro, foi umas das principais iniciativas de adesão e acolhimento que o projeto realizou. Vindo de cinco comunidades da Região dos Lagos, os representantes da comunidade tiveram a oportunidade de interagir com professores, monitores e gestores do projeto, revelando a sintonia que faz o resultado do projeto ser um sucesso.



"É bom ver essas pessoas que vieram de longe prestigiar o nosso evento. Além de ser uma prestação de conta a eles, isso significa que a realização do projeto é de dentro para fora, sem eles não teríamos êxito", revela Fabiana Santos, coordenadora do projeto USSL.



Em parceria com Petrobras Socioambiental, as Universidades Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e Universidade Federal Fluminense (UFF), Cardume Socioambiental & Comunicação, Planett e diversas instituições e associações locais, o projeto Uso Sustentável dos Sistemas Lagunares é uma realização construída em várias mãos, é a materialização do fortalecimento educacional, econômico e socioambiental.