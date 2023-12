Cerimônia no Palácio Guanabara sobre o anúncio dos investimentos para o Carnaval 2024 - Pedro Ivo/Agência O DIA

Rio - Escolas de samba e blocos receberão o investimento de R$ 62,550 milhões para o Carnaval de 2024. O anúncio foi feito pelo governador Cláudio Castro durante coletiva de imprensa no Palácio Guanabara, nesta sexta-feira (15). Segundo a Riotur, a expectativa é que a cidade receba 2 milhões de turistas.



"A palavra é investimento. Não é gasto. É colocar naquilo que me dará retorno. Não tenho a menor dúvida que o Carnaval traz retorno em todas as áreas. O Carnaval provoca dois meses virtuosos. O pessoal fala muito dos desfiles, mas esquecem, por exemplo, dos ensaios técnicos que estão lá, sempre lotados", disse.

Do valor de R$62.550 milhões, R$ 50.480 milhões serão divididos entre as ligas das escolas de samba. Desse total, R$ 26.400 milhões vão para a LIESA, R$ 9.780 milhões para a Liga RJ e R$ 4.300 milhões para a SuperLiga.



Da parte destinada à Liesa, R$ 10 milhões devem ser dedicados a financiar um calendário anual de atividades na Cidade do Samba. Editais de bate-bolas, blocos e de Folia de Reis devem receber o investimento restante, com total de R$ 12 milhões.



Castro frisou também a importância do Carnaval para a economia do Rio. "Quando falamos de economia a gente lembra do garçom, do carregador, da costureira, aquele pessoal que sobrevive da economia criativa para levar o pão para casa. Quando discutimos sobre o carnaval de 2021, eu fui radicalmente contra adiar para para abril”, disse.



Outro ponto abordado pelo governador foi a necessidade de planejamento para o evento.

"Não dá para ter um grande evento, não dá para ser sério sem ter previsibilidade. Como planejar um grande evento, se você não tem certeza se vai entrar dinheiro. O que falamos aqui é que muitas vezes, o poder público que deveria estar aqui para ajudar, acaba atrapalhando", relatou.



Ainda durante a coletiva, Castro continuou citando a importância do investimento e do evento que gera renda para muitas pessoas. "Quando a escola sabe o que vai contar, a partir daí é com elas. Encontrar o melhor fornecedor, o mais barato e de qualidade. O que fazemos aqui hoje, é muito mais do que divulgar o investimento. Estamos valorizando um ativo do Rio que não tem religião, não tem cor e não tem gênero. Goste ou não, tem muita gente em volta de você que vive do Carnaval", explicou.



Estiveram presentes na coletiva o presidente da Liga das Escolas de Samba (LIESA), Jorge Perlingeiro, Wallace Palhares, presidente da Liga RJ, e Pedro Silva, presidente da SuperLiga, além dos dirigentes das principais agremiações do Carnaval.

No local, Perlingeiro falou sobre o aumento do investimento maior em 2024 e a importância da previsibilidade: "A previsão nossa é chegar a R$ 10 milhões para cada escola. (...) Anúncios como esse aqui são importantes para que nós não começarmos o ano do zero", comentou o presidente da Liesa.



No carnaval deste ano, a verba dedicada às agremiações foi de cerca de R$ 7 milhões.

"Não existe mais Carnaval bom, bonito e barato. O carnaval bom e bonito é caro. Não custa barato para fazer. Hoje uma pena custa R$ 450, uma tábua de compensado custa R$ 650, então a indústria do Carnaval é caríssima. Tem gente que olha o valor de R$ 10 milhões e fala: 'Meu Deus, é muito dinheiro'. Mas muitas escolas ainda colocam mais do que esses dez para terminar o Carnaval. É caro fazer uma festa dessas no nível que a gente faz", pontuou



O presidente da LIESA comemorou ainda a importância da verba dedicada a um calendário de atividades na Cidade do Samba. O local, onde ficam os barracões das escolas do Grupo Especial, deve receber mais atrações em 2024. A começar pela realização da apuração dos do Carnaval, que a partir do próximo ano será feita dentro do espaço.



"Um mega espetáculo e não mais aquilo que a Globo transmite lá na apoteose. Antigamente eram 20 mil pessoas assistindo, hoje não tem mil pessoas. É só concreto armado, sem vida, sem nada. Na Cidade do Samba, teremos um evento com 1.200 convidados, 100 de cada escola, carro de som, bateria, drone, queima de fogos e volta olímpica com o presidente da escola campeã. Será um belíssimo espetáculo e com entrada gratuita", anuncia.

Recolhimento de menores nas praias

Além do Carnaval, o governador também falou sobre a decisão da Justiça que impede o recolhimento de menores nas praias da Zona Sul do Rio.



"Segurança pública tem três vertentes, a investigação, quando um desses nos é restringido a perspectiva não é boa. Já falei que não gosto de comentar decisões judiciais, mas o que está certo é que vou recorrer dentro do bojo do processo", pontuou.



Segundo Castro, as ações têm caráter apenas preventivo e visa garantir a segurança dos próprios menores e jovens que querem ir à praia.



"Reforçamos que o que estamos fazendo é pegar os menores que estão desacompanhados de responsáveis e que não tem documentação. Esses estamos levando para que possamos fazer uma pesquisa social. (...) Não há cerceamento de praia. Quer ir para a praia, leve seu documento. Vá com seu responsável. Você vai poder curtir a praia numa boa", afirmou.



Para Castro, a praia não é segura para menores desacompanhados. "A praia é um perigo para menores desacompanhados e sem documento. Eu não deixaria o meu filho ir à praia sem documento e desacompanhado. O que fazemos é por todos os jovens. Acreditamos que todos os pais estejam aplaudindo as ações do estado", comentou.