Arrecadação de alimentos no metrô termina nesta quinta (21) - Divulgação

Arrecadação de alimentos no metrô termina nesta quinta (21)Divulgação

Publicado 18/12/2023 10:22

Rio - Termina nesta quinta-feira (21) a campanha da ONG Ação da Cidadania, em parceria com o MetrôRio, para arrecadar alimentos não perecíveis. Desde novembro a iniciativa Natal Sem Fome conseguiu o equivalente a 2,5 mil pratos de comida, com os materiais deixados em 12 estações da concessionária.

Quem ainda quiser colaborar, pode deixar sua doação em caixas coletoras nas estações da Pavuna, Del Castilho, Cidade Nova, Saens Pena, Uruguai, Central, Carioca, Botafogo, Cantagalo, General Osório, Antero de Quental ou Jardim Oceânico, entre 5h e meia-noite.Os clientes que preferirem também podem realizar sua contribuição por QR Code, ou através do link "O Rio de Janeiro é o estado que reflete o retrato da fome no Brasil, com 15% da população sem ter o que comer, a mesma porcentagem do país quando falamos de insegurança alimentar grave", conta Rodrigo Kiko Afonso, diretor-executivo da Ação da Cidadania.A campanha Natal Sem Fome foi criada em 1993 pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho e desde então já arrecadou mais de 55 mil toneladas de alimentos, que foram distribuídos a 26 milhões de pessoas.Segundo a organização do projeto, mais de 33 milhões de brasileiros estão em situação de insegurança alimentar grave e o panorama se torna ainda pior em lares com crianças menores de 10 anos.Em 2023, a campanha completa 30 anos e traz como tema uma viagem por dentro do imaginário infantil.