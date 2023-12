Homem foi preso na Taquara, Zona Oeste do Rio - Divulgação / Polícia Civil

Homem foi preso na Taquara, Zona Oeste do RioDivulgação / Polícia Civil

Publicado 18/12/2023 09:30

Rio - Jossiel Conceição dos Santos, acusado de matar o casal norte-americano Staheli, executivos da petroleira Shell em 2003 na Barra da Tijuca, foi preso neste sábado (16), na Taquara, Zona Oeste do Rio. Os dois foram assassinados a golpes de pé de cabra dentro de casa em um condomínio de luxo.

Jossiel era caseiro de uma residência ao lado das vítimas. Segundo as investigações, ele estudou a rotina, os hábitos e horários do casal. Durante a madrugada do dia 30 de novembro, o rapaz invadiu a residência e matou os dois. Em sede policial, o acusado confessou o crime e ao longo da investigação apontou diversas motivações para o assassinato, desde crime patrimonial, à vingança por uma suposta denúncia de racismo, que nunca foi comprovada pela polícia.

Na ocasião, ele foi preso e condenado a 25 anos de reclusão. Após cumprir 10 anos, foi para o regime semiaberto e em 2018 passou ao regime aberto e prisão domiciliar. No entanto, o Ministério Público recorreu da decisão e o Tribunal de Justiça expediu um novo mandado de prisão em 2019 pela prática de duplo latrocínio. O homem estava foragido desde então.

O rapaz foi preso por agentes da 12ª DP (Copacabana) após cruzamento de dados de inteligência. Jossiel foi localizado na Rua Professor Sílvio Leite, na Taquara, Zona Oeste do Rio. Após as formalidades legais, ele foi levado para o sistema prisional.