Francisco Oliveira, de 38 anos, estava há 10 anos na Polícia FederalReprodução

Publicado 18/12/2023 19:42 | Atualizado 18/12/2023 19:54

Rio - Uma perícia da Polícia Civil constatou que a arma do policial federal Francisco Elionezio Braga Oliveira, de 38 anos, morto em uma discussão com um PM em um quiosque na Barra , na Zona Oeste, estava com duas balas sobrepostas na saída do cano, o que caracteriza uma pane mecânica e indica tentativa de disparo. Investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) seguem em andamento com a principal hipótese de o agente ter resistido à abordagem.

Policiais da DHC estiveram nesta segunda-feira (18) no estabelecimento localizado na Avenida do Pepê, onde houve a confusão na noite de domingo (17). Os PMs envolvidos na ocorrência já foram ouvidos e a arma do agente que realizou o disparo foi apreendida, assim como a de Francisco. As imagens de câmeras de segurança do quiosque e as dos coletes dos militares estão sendo analisadas.

O caso está sendo apurado como auto de resistência. Há a possibilidade da morte ter acontecido decorrente de intervenção policial, termo que significa quando há uma ocorrência de resistência seguida de morte, no qual o agente atua para cessar injusta agressão. De acordo com testemunhas, Francisco teria agredido o PM com dois tapas no rosto antes de ser baleado. A equipe do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foi até o local após solicitação de pessoas do estabelecimento devido ao comportamento do policial federal.

A Polícia Militar já havia informado que o agente federal ameaçou o policial do 31º BPM com sua arma, o que provocou o revide. Francisco foi baleado e não resistiu aos ferimentos. O Corpo de Bombeiros informou que atendeu à ocorrência e registrou o óbito no local. As equipes ainda socorreram Thamires Duarte, de 34 anos, e a levaram para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a mulher, que foi atingida nas nádegas, já recebeu alta.

PF foi condecorado por salvar menina

Francisco foi condecorado com a Medalha da Defesa Civil , entregue pelo Governo do Distrito Federal, no começo deste mês, por salvar, em outubro, uma menina, de 7 anos que havia se engasgado em um restaurante em Brasília. O agente deixa três filhos, sendo um bebê de 1 mês, e a mulher.

Na época do salvamento, Francisco estava na capital do país para participar de um curso para formação de socorristas da corporação. No dia 15 de outubro, ele salvou a menina. Câmeras de segurança gravaram a criança em uma mesa ao lado dos pais quando ela começa a apresentar sinais de falta de ar. O casal tentou auxiliar a menina após perceberem que ela estava engasgada. A criança chegou a ficar desacordada. Próximo da mesa, Oliveira percebeu o que acontecia, se aproximou da mesa onde a família estava e realizou uma manobra para desobstruir as vias respiratórias da menina.

O agente estava na corporação há 10 anos e fazia parte, desde o final do ano passado, do Grupo de Pronta Intervenção da PF, unidade especializada em ações emergenciais como operações em comunidades, prisões de indivíduos considerados perigosos e ocupação de edificações. Ele começou na Superintendência da PF em Roraima, em 2013, e também já trabalhou na Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da corporação no Rio, onde ingressou em 2015 e ficou até dezembro de 2022.

Chiquinho, como era conhecido na corporação, tinha três filhos, sendo um de 6 anos, um de 5, e um recém-nascido de um mês. Ele era casado com a agente Maria Fernanda de Oliveira Fonseca, lotada na Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros (Delecor) da PF. Ainda não há informações sobre seu enterro.