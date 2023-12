Carlos Eduardo Fagundes Cordeiro é procurado por adulterar combustível em postos de gasolina - Divulgação

Publicado 18/12/2023 18:20 | Atualizado 18/12/2023 18:32

Rio – O Disque Denúncia divulgou um cartaz, nesta segunda-feira (18), para obter informações sobre Carlos Eduardo Fagundes Cordeiro, o 'Kadu' ou 'Dudu', de 48 anos, acusado de liderar uma quadrilha que adultera combustíveis com metanol em postos de gasolina em São Gonçalo e Niterói, Região Metropolitana do Rio.

Fiscalizações no Auto Posto Brasilândia, em Brasilândia, São Gonçalo, e no Auto Posto São Judas Tadeu, em Icaraí, Niterói, apontaram a presença do composto químico nos produtos em níveis superiores aos permitidos por lei. Após a interdição dos locais, o grupo voltou a instalar e vender novas bombas de combustíveis no local sem autorização da ANP, o que é crime de desobediência.

Quem tiver informações sobre a localização de Kadu pode ligar para os números: (021) 2253-1177 ou 0300-253-1177 ou baixar o aplicativo do Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.