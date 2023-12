Vítima foi espancada pelo namorado por não ter visualizado mensagens - Reprodução

Rio - A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (18), Cristiano Alves de Araújo, de 37 anos, por agredir a namorada no bairro de Santa Rita, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com a vítima, as agressões aconteceram porque ela não teria visto duas mensagens do companheiro.

Na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu, a mulher relatou que Cristiano chegou na casa dela e começou uma discussão porque ela não respondeu as mensagens que ele havia enviado. Irritado, ele socou a moça por diversas vezes, a jogou na cama e continuou com as agressões.

Uma amiga da vítima chegou na casa e ameaçou chamar a polícia, fazendo com que Cristiano parasse a sessão de agressões. No entanto, quando a mulher saiu, ele pegou um cabo de vassoura e golpeou a namorada. Por fim, quebrou móveis e aparelhos na casa.

A moça registrou a ocorrência na Deam de Nova Iguaçu e os agentes prenderam o suspeito em flagrante. Em seguida, a vítima foi levada para realizar o exame de corpo de delito.

De acordo com a Polícia Civil, Cristiano já havia sido denunciado por agressão por uma outra namorada no ano de 2010, quando fraturou o braço dela. A moça, porém, não quis fazer exame de corpo de delito e preferiu não dar continuidade ao caso.

Cristiano, encaminhado ao sistema prisional, responderá por lesão corporal e dano.