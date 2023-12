Programa 'Selos de Acessibilidade e Inclusão' reconhece ações de boas práticas a pessoas com deficiência - Divulgação / Prefeitura

Publicado 18/12/2023 13:42

Rio - Órgãos públicos e organizações sociais que realizaram, ao longo de 2023, ações de inclusão e acessibilidade para as pessoas com deficiência vão receber selos da prefeitura por reconhecimento aos serviços prestados. O evento acontece nesta terça-feira (19), a partir das 9h30, no Centro Administrativo São Sebastião, na Cidade Nova, na região central.

Na 2ª edição do programa 'Selos de Acessibilidade e Inclusão' serão oferecidos 15 chancelas para os órgãos municipais, divididos em três categorias. Atitudinal, que garante acesso sem barreiras de preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações; Arquitetônica, por promover uma melhor acessibilidade no entorno e interior de edificações e espaços urbanos; e Comunicacional, por permitir uma maior inclusão na comunicação por meio de língua de sinais, braile, entre outros.

A novidade desta edição, realizada pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), será o reconhecimento da contribuição de instituições públicas, ONGs e fundações na prestação de serviços a essas pessoas. Ao todo, 11 organizações serão premiadas na categoria “Selo Municipal de Inclusão das Pessoas com Deficiência”.

"São cidadãos que ainda possuem barreiras para exercerem seus direitos na sociedade. Precisamos valorizar as boas práticas implementadas e continuar a fomentar a discussão para que tenhamos uma cidade e serviços sem qualquer tipo de barreira", disse a secretária da pasta, Helena Werneck.