A direção, visando proteger a jovem e evitar o aumento da confusão, pediu apoio da Polícia Militar - Reprodução/Redes Sociais

A direção, visando proteger a jovem e evitar o aumento da confusão, pediu apoio da Polícia MilitarReprodução/Redes Sociais

Publicado 18/12/2023 22:51 | Atualizado 18/12/2023 23:04

Rio - Uma estudante do Colégio Estadual Jornalista Tim Lopes, no Complexo do Alemão, na Zona Norte, precisou ser escoltada por PMs para deixar a unidade, nesta segunda-feira (18), após ter perdido o dinheiro da formatura de alunos, pelo qual ela ficou responsável. O valor seria de aproximadamente R$ 19 mil.

URGENTE: Policiais montaram uma barreira e conseguiram retirar a estudante do colégio estadual Jornalista Tim Lopes que disse ter perdido “19 mil reais” que seriam usados na formatura dos estudantes. Ela foi levada para a 22ª DP, na Penha pic.twitter.com/3IA4RjhCqA — Voz das Comunidades (@vozdacomunidade) December 18, 2023

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram alunos e responsáveis revoltados com a situação. Muitos cercaram a escola em busca de uma explicação para o sumiço da quantia que seria destinada à formatura. No momento da escolta policial, três viaturas e diversos militares afastaram a multidão do veículo onde a menina se encontrava. Uma multidão gritou e vaiou a passagem da jovem, que seguiu para a delegacia prestar esclarecimentos.

De acordo com a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), a formatura oficial dos alunos da 3º série do Ensino Médio ocorreu normalmente na sexta-feira passada (15), nas dependências da unidade, de forma totalmente gratuita, como ocorre anualmente. Entretanto, os estudantes organizaram uma festa de formatura particular, que nada teria a ver com a escola e que seria realizada em outro local.

Por por volta das 18h30 desta segunda, a estudante que recolheu o dinheiro foi até a escola e alegou tê-lo perdido. A direção, tentando proteger integridade física da jovem e esfriar os ânimos, pediu apoio da Polícia Militar, que a escoltou, acompanhada de servidores da unidade, até a 22ª DP (Penha), que investiga o caso.



"A Seeduc reforça, mais uma vez, que o evento não tem relação com a unidade, nem com seus funcionários, e foi realizado de forma totalmente voluntária por iniciativa dos estudantes. A secretaria trabalha pela cultura de paz nas escolas e espera que o caso seja resolvido da melhor maneira possível", informa a nota.