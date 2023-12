Episódio teria acontecido na Linha Intermunicipal 180 (Japeri x Nova Iguaçu) - Reprodução/Redes Sociais

Episódio teria acontecido na Linha Intermunicipal 180 (Japeri x Nova Iguaçu)Reprodução/Redes Sociais

Publicado 18/12/2023 21:25 | Atualizado 18/12/2023 21:28

Rio - Um vídeo que viralizou, na tarde desta segunda-feira (18), mostra o momento que um motorista e uma passageira trocam socos e chutes dentro de um ônibus em movimento, na Baixada Fluminense. A situação deixou passageiros em pânico, por medo de que as agressões provocassem um acidente.

O episódio teria acontecido na Linha Intermunicipal 180 (Japeri x Nova Iguaçu), enquanto o coletivo passava pela Via Dutra.

Motorista de ônibus e passageira brigaram enquanto o coletivo estava em movimento, nesta segunda-feira, na Baixada.



Créditos: Reprodução/Redes Sociais#ODia pic.twitter.com/mIaJFzWWiG — Jornal O Dia (@jornalodia) December 18, 2023

Nas imagens, a passageira aparece distribuindo tapas e socos no motorista, que estava sentado na direção do coletivo. Durante as agressões, o homem chuta a mulher para longe, ela cai e puxa a perna dele, que também acaba caindo. Ao fundo, passageiros desesperados gritam para que a briga pare.

Procurado pelo DIA, o Detro-RJ informou que vai oficiar a empresa para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido.