Estação de trem do Maracanã Divulgação

Publicado 19/12/2023 13:46 | Atualizado 19/12/2023 14:14

Rio – A SuperVia anunciou as mudanças que fará no funcionamento do trem para o show da cantora Ivete Sangalo, no Maracanã, na Tijuca, Zona Norte do Rio, nesta quarta-feira (20).

Na ida, os passageiros poderão utilizar os trens da grade normalmente. Na volta, duas viagens extras para Santa Cruz e uma para Saracuruna serão realizadas com serviço parador. Duas viagens para Japeri também acontecerão, mas no serviço expresso, com paradas nas estações Olímpica do Engenho de Dentro, Madureira, Deodoro e as do próprio ramal.

Ao fim do show, todas as estações estarão abertas apenas para desembarque, exceto a estação Maracanã, que funcionará para embarque.

A SuperVia indica o uso da ferramenta “Planeje Sua Viagem” no aplicativo da concessionária, ou o contato com a Central de Atendimento pelo número 0800 726 9494.

A apresentação faz parte da turnê “Ivete 3.0” e é um “esquenta” para 2024, que marcará o 30º ano de carreira da cantora.