Foto tirada por drone que será usado durante a Operação Final de AnoReprodução

Publicado 19/12/2023 13:12 | Atualizado 19/12/2023 13:14

Rio - A partir desta quinta-feira (21), a Lei Seca lança a Operação Final de Ano, com blitzes diurnas de fiscalização e conscientização nos principais acessos a praias e às áreas de lazer e de eventos com grande concentração de pessoas.

A campanha tem como objetivo reduzir o índice de motoristas dirigindo sob o efeito do álcool. As ações vão acontecer na Região Metropolitana e no interior do Rio.

Ao total, serão oito equipes com 100 agentes atuando diariamente a partir das 17h e também às 22h. A fiscalização vai contar com os grupos de motopatrulha e será auxiliada por drones do GSI.

A novidade na operação está nos dois potentes drones, com capacidade de fazer reconhecimento facial e leitura de placas dos veículos. Além deles, outros dois equipamentos menores estarão integrados às ações previamente identificadas pela Lei Seca como necessárias para o emprego das aeronaves.

A ação com drones de tecnologia avançada é novidade no Brasil e, com os novos aparelhos, a operação terá a possibilidade de monitorar irregularidades cometidas por motoristas, que tentam escapar da fiscalização por caminhos alternativos e a troca de condutores. Os equipamentos funcionam tanto de dia como de noite, graças ao avançado sistema óptico, e permitem inclusive visualização térmica.