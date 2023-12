Polícia prende Sucesso, um dos envolvidos na morte do vereador Aldecyr Maldonado - Divulgação/ PM

Polícia prende Sucesso, um dos envolvidos na morte do vereador Aldecyr MaldonadoDivulgação/ PM

Publicado 19/12/2023 20:38 | Atualizado 19/12/2023 20:48

Rio - Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) prenderam, nesta terça-feira (19), Lucas da Silva Portela Xavier, vulgo 'Sucesso', de 24 anos, em Neves, São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Ele é um dos suspeitos de envolvimento na morte do vereador de São Gonçalo, Aldecyr Maldonado, em novembro deste ano.

fotogaleria

De acordo com a corporação, na ação conjunta com a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSGI), após informações passadas pelo Disque Denúncia, os agentes localizaram 'Sucesso' saindo da Comunidade do Salgueiro, em São Gonçalo, realizaram um cerco e deram voz de prisão. Não houve resistência.

Ainda segundo a Polícia Militar, 'Sucesso' foi levado para a sede da DHNSG, onde foi cumprido o mandado de prisão e tomadas as medidas cabíveis. Depois ele foi encaminhado a uma unidade prisional da Seap, onde ficará à disposição da Justiça.

Morte do vereador Aldecyr Maldonado

O vereador Aldecyr Maldonado (PL), de 61 anos, foi morto a tiros em novembro deste ano quando chegava em casa, no Porto da Madama, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio após sofrer uma tentativa de assalto. O ataque aconteceu por volta das 23h e a vítima estava com dois assessores, que não se feriram.

Segundo a Polícia Militar, equipes foram acionadas para a Rua Antenor Martins, onde foram informadas que uma vítima baleada foi levada para o Pronto Socorro Central de São Gonçalo. A prefeitura da cidade informou que o vereador deu entrada na unidade de saúde e chegou a ser levado para a sala vermelha, mas acabou morrendo.