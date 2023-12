Papai Noel comparecerá à Rodoviária do Rio nesta sexta-feira (22), em evento cultural - Divulgação / Rodoviária

Papai Noel comparecerá à Rodoviária do Rio nesta sexta-feira (22), em evento culturalDivulgação / Rodoviária

Publicado 19/12/2023 18:27

Rio – Já vivendo o ritmo das festas de fim de ano, a Rodoviária do Rio aguarda a passagem de 600 mil pessoas no terminal entre os dias 21 de dezembro e 2 de janeiro. Serão mais de 20 mil veículos para atender aos passageiros.

Segundo a empresa, apenas na sexta-feira (22), quase 39 mil pessoas devem passar pela rodoviária. Elas vão, principalmente, para cidades turísticas próximas, como no Estado do Rio de Janeiro (Costa do Sol, Costa Verde, Região Serrana e Interior) e regiões de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Há procura para Brasília e cidades do Nordeste.

O número de viagens de ônibus aumentou 20% em 2023, em relação ao ano passado. É o que indica pesquisa feita pela Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (ABRATI). Na Rodoviária do Rio, passaram mais de 10 milhões de passageiros neste ano.

Papai Noel será atração na Rodoviária

Nos dias 21 e 22 de dezembro, quinta e sexta-feira, o Papai Noel ficará na Rodoviária do Rio das 9h às 22h, em um evento cultural gratuito, que também terá o show de um violinista pela manhã.