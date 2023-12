Homem foi agredido com chutes e socos realizados por funcionários de uma loja de produtos esportivos - Reprodução

Publicado 19/12/2023 20:13

Rio - Um vídeo que circulou nas redes sociais nesta terça-feira (19) mostra um homem sendo agredido e detido por funcionários de uma loja de um shopping, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, após uma tentativa de furto.

O caso aconteceu no Uptown Barra na tarde desta terça. Uma loja que vende produtos esportivos foi alvo de uma tentativa de furto por três homens. Segundo informações preliminares, dois integrantes do grupo teriam conseguido fugir, mas um deles foi detido. Contudo, antes disso, a gravação mostra que ele foi agredido com socos e chutes realizados por funcionários do estabelecimento.



GRAVE: Três meliantes assaltaram a loja da NBA localizada no Shopping Uptown, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.



Um deles acabou ficando pra trás e foi agarrado pelos funcionários da loja, que chamaram a policia para encaminhar o criminoso para a delegacia. pic.twitter.com/7StLiC1kcU — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) December 19, 2023

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 18º BPM (Jacarepaguá) esteve no local e nada foi encontrado com o suspeito. Por isso, o homem foi liberado e não houve registro de ocorrência.

Já a assessoria do Uptown Barra confirmou que houve uma tentativa de furto em uma das lojas. "Ao perceber a movimentação, já do lado de fora da loja, os seguranças do shopping atuaram e a polícia foi acionada, agindo rapidamente", disse o shopping.

A administração do Shopping ressaltou que não possui gerenciamento sobre os atos de funcionários de lojas.