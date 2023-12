Aluna responsável pela arrecadação da festa de formatura do Colégio Estadual Jornalista Tim Lopes revelou que perdeu os R$19 mil - Reprodução/ Google Maps

Aluna responsável pela arrecadação da festa de formatura do Colégio Estadual Jornalista Tim Lopes revelou que perdeu os R$19 milReprodução/ Google Maps

Publicado 19/12/2023 16:48 | Atualizado 19/12/2023 18:51

Rio - Os formandos do Colégio Estadual Jornalista Tim Lopes, no Complexo do Alemão, Zona Norte, vão finalmente realizar o sonho da festa de formatura. Após a aluna responsável pela arrecadação do dinheiro ter revelado que perdeu os R$ 19 mil arrecadados para o evento , o dono do salão Royale Festas, localizado em Vista Alegre, revelou, nesta terça-feira (19), que vai arcar com os custos da celebração, que vai acontecer na próxima quinta (21).

Antes de conseguirem a festa, os alunos chegaram a abrir uma vaquinha online para tentar recuperar a quantia perdida e, até a publicação desta matéria, o valor chegava a quase R$ 9 mil. A comemoração aconteceria nesta terça-feira (19).



Nas redes sociais, os alunos comemoram a novidade. "Conseguimos a formatura! Royale Festas, obrigado", agradeceu um dos estudantes. "Vocês são brabos. A gente agradece demais por todo apoio e suporte", disse outra.

Entenda

De acordo com a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), a formatura oficial dos alunos da 3º série do Ensino Médio ocorreu normalmente na sexta-feira passada (15), nas dependências da unidade, de forma totalmente gratuita, como ocorre anualmente. Entretanto, os estudantes organizaram uma festa de formatura particular, que nada teria a ver com a escola e que seria realizada em outro local.

Por por volta das 18h30 da última segunda (17), a estudante que recolheu o dinheiro foi até a escola e alegou tê-lo perdido. A direção, tentando proteger integridade física da jovem e esfriar os ânimos, pediu apoio da Polícia Militar, que a escoltou, acompanhada de servidores da unidade, até a 22ª DP (Penha), que investiga o caso.