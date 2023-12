A Biblioteca Municipal Marques Rebelo, na Tijuca, passou por obras - Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 19/12/2023 16:46

Rio - Depois de quase quatro anos fechada por conta da pandemia da Covid-19, a Biblioteca Municipal Marques Rebelo, localizada na Tijuca, Zona Norte do Rio, será reaberta nesta quarta-feira (20), às 10h. O evento contará com a presença do secretário municipal de cultura Marcelo Calero. A reinauguração faz parte do programa Bibliotecas do Amanhã, que visa recuperar e modernizar as salas de leitura do Rio. Ao todo, foram investidos mais de R$ 30 milhões no projeto.

O valor foi utilizado para aquisição de acervo, inclusive acessível, novo mobiliário, reformas estruturais e a implementação de um programa educativo e cultural. Segundo a prefeitura, a ideia é que a biblioteca sirva como um lugar de fruição e produção cultural, além de espaço de estudo e integração da comunidade.

Fundada em 1979, a biblioteca conta com 16 mil itens, entre livros, revistas e jornais. O local será reaberto em uma agenda oficial com diversas autoridades da cultura e políticos da Prefeitura do Rio.