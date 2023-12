Corpo de menina que morreu afogada em piscina é enterrado na Zona Oeste - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 19/12/2023 15:28

Rio - O corpo da menina que morreu afogada na piscina de uma casa de festas, em Campo Grande , foi enterrado na tarde desta terça-feira (19), no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, na Zona Oeste do Rio. Familiares e amigos estiveram no local para se despedir da criança.

No local se reuniram cerca de 70 pessoas para dar o último adeus à jovem de 10 anos. Muito abalada, a família não quis falar com a imprensa.

Relembre o caso

Segundo as primeiras informações, no domingo (17), a criança teria ficado com o cabelo preso no sugador da piscina do Salão do Titio, na esquina da Rua Florália com a Diorama. O DIA apurou que a menina estava com a família em uma confraternização da empresa Leco's Refrigeração.

Uma tia da criança, que não quis se identificar, contou que a piscina tinha 1,20 metros de profundidade e a água batia no peito das crianças. Em dado momento, elas começaram a mergulhar, mas a criança não voltou à superfície.

Um homem que estava na comemoração tirou a criança da piscina e começou a fazer manobras de reanimação. A menina foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Campo Grande I e, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), ela foi imediatamente intubada. Após uma parada cardiorrespiratória e manobras de ressuscitação, ela não resistiu e morreu.

Nas redes sociais, a empresa de refrigeração lamentou o episódio. "Devido a fatalidade que ocorreu neste domingo, informamos que nossa loja ficará fechada nesta segunda-feira." Já o Salão do Titio informou que estão colaborando com as investigações e que já se colocaram à disposição da família. O caso é investigado pela 35ª DP (Campo Grande). Segundo a Polícia Civil, testemunhas serão chamadas para esclarecer o caso.