Criminosos estavam assaltando passageiros na Rodovia Presidente Dutra, em São João de Meriti - Reprodução

Publicado 19/12/2023 21:35 | Atualizado 19/12/2023 21:41

Rio - Dois suspeitos de tentar assaltar um ônibus morreram, na noite desta terça-feira (19), depois de serem baleados em uma troca de tiros com um policial à paisana, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Um passageiro ficou ferido.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve um assalto no interior do coletivo na pista sentido São Paulo. Um policial, que estava à paisana, viu o crime e interviu, gerando um confronto com os criminosos, que estavam dentro do ônibus. Os suspeitos não resistiram aos ferimentos e morreram no veículo. Imagens que circulam nas redes sociais mostram os corpos da dupla entre os bancos.

Um passageiro, que não teve a identidade revelada, também foi atingido pelos disparos. De acordo com a PRF, a vítima foi socorrida e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Íris, ainda em São João de Meriti, e depois transferida para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, também na Baixada Fluminense. Não há informações sobre o estado de saúde.

Questionadas, as polícias Militar e Civil ainda não responderam. O espaço está aberto para manifestação.