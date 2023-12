Homem morreu após tentativa de assalto na estação Oswaldo Cruz da SuperVia - Google Street View

Publicado 19/12/2023 20:55 | Atualizado 19/12/2023 21:03

Rio - Um suspeito de participar de uma tentativa de assalto morreu depois de ser baleado, na noite de segunda-feira (18), na estação de trem de Oswaldo Cruz, na Zona Norte.

Segundo informações preliminares, um policial militar do Estado de São Paulo estava no local no momento em que um grupo tentou roubar passageiros de um vagão do trem que parou na área de embarque e desembarque da estação. O PM reagiu ao crime e atirou contra os suspeitos.

Um dos homens foi atingido e caiu na linha férrea. Segundo a SuperVia, agentes fizeram uma vistoria no local e encontraram o corpo do suspeito. "Imediatamente, as autoridades policiais foram acionadas para as providências necessárias", disse a empresa.

O restante do grupo conseguiu fugir. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) assumiu o caso.