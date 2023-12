Publicado 20/12/2023 00:00

Na manchete, Operação Lei Seca terá o uso de drones no fim de ano

Em Rio de Janeiro, Operação Dinastia mira o miliciano Zinho e integrantes do seu 'bando'

Riotur abre cadastro para vendedores autonômos no Carnaval 2024

Família se despede de menina de 10 que morreu após se afogar em piscina em Campo Grande

Em Ataque, Fluminense vai pegar o Manchester City na final do Mundial. Flamengo mira o meia Gustavo Scarpa, ex-Palmeiras

Em D, famosos falam sobre a emoção de cantar com Roberto Carlos no especial do Rei

Carlos Alberto de Nóbrega tem alta hospital e festeja ao lado da mulher