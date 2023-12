PF e MPRJ realizam operação contra milícia no Rio de Janeiro em segunda fase da operação Dinastia - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

PF e MPRJ realizam operação contra milícia no Rio de Janeiro em segunda fase da operação Dinastia Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 19/12/2023 14:49

Antonio João Vieira Lázaro, que estava entre os alvos da Marielle Franco, em março de 2018. Em maio daquele mesmo ano, o miliciano Orlando Oliveira de Araújo, o Orlando Curicica,

Rio - O policial militar reformado, que estava entre os alvos da segunda fase da Operação Dinastia , deflagrada na manhã desta terça-feira (19), já foi investigado pelo assassinato da vereadora, em março de 2018. Em maio daquele mesmo ano, o miliciano Orlando Oliveira de Araújo, o Orlando Curicica, disse em depoimento à Polícia Federal que o subtenente Antonio Lázaro participou de uma reunião com a cúpula do 'Escritório do Crime' para encomendar a morte da vereadora.

Neste encontro, ainda segundo Orlando, estava o PM Ronald Paulo Alves Pereira, apontado pelo MP como um dos chefes do grupo de matadores. O policial é acusado de ter sido o braço direito de Adriano da Nóbrega, morto em 2020.

Na operação desta terça-feira (19), chamada II Operação Dinastia, que mirou o braço financeiro da milícia de Luís Antonio da Silva Braga, o Zinho, Antonio Lázaro foi alvo de mandado de busca e apreensão em sua casa, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Na residência foram apreendidos documentos e armas. Nesta mesma ação da PF e Ministério Público do Rio (MPRJ), cinco pessoas suspeitas de ligação com Zinho foram presas. São eles: Alessandro Calderaro, Delson Xavier de Oliveira, Jaaziel de Paula Ferreira, Renato de Paula da Silva e William Pereira de Souza.

Segundo as investigações, a milícia de Zinho arrecadou mais de R$ 308 mil com cobranças de "taxas de segurança" a construtoras na Zona Oeste do Rio, apenas no mês de fevereiro. O grupo paramilitar detalhava os resultados das extorsões em planilhas.

Ainda segundo as investigações, para esconder a origem e a localização do dinheiro ilícito, os milicianos usavam diversas contas bancárias para receberem os pagamentos ilegais. A PF e MPRJ também descobriram que o grupo de Zinho recebeu ajuda da deputada estadual Lucinha (PSD) em 2021. Trocas de mensagens entre ela e o braça direito do miliciano mais procurado do Rio, Domício Barbosa de Souza, vulgo Dom, desencadearam a Operação Batismo, nesta segunda-feira (19).

Na denúncia são narrados cinco episódios nos quais Lucinha teria interferido para beneficiar a organização paramilitar, tanto para favorecer os interesses do grupo quanto para protegê-los de operações de autoridades policiais.

A segunda fase da Operação Dinastia terminou com cinco pessoas presas, quatro armas de fogo apreendidas, sendo um fuzil e três pistolas, além de um simulacro de arma. Os policiais também apreenderam R$ 3 mil em espécie, celulares, computadores, mídias e documentos diversos.