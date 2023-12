Simulação de como ficará o Centro de Trauma de Idoso - Divulgação / Secretaria de Estado de Saúde

Simulação de como ficará o Centro de Trauma de Idoso Divulgação / Secretaria de Estado de Saúde

Publicado 19/12/2023 15:03 | Atualizado 19/12/2023 15:21

Rio – O Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), em Niterói, Região Metropolitana do Rio, reformulará o seu Centro de Trauma do Idoso. O anúncio foi feito no auditório da unidade, na segunda-feira (18).

O espaço contará com três leitos para atendimentos de pacientes com mais de 60 anos com fraturas de fêmur. O protocolo também será modificado, com o objetivo de atender a pessoas com essas condições em no máximo 48 horas, além de uma abordagem envolvendo clínica médica, cardiologia e anestesiologia.

"Ao fazer uma análise de cerca de 300 pacientes atendidos pelo hospital, com idades a partir dos 60 anos, verificamos que o tempo de internação pós-cirurgia caiu de seis dias para menos de dois. E o de internação relacionado a fraturas no idoso de 11 para seis dias", afirma o diretor-geral do Heal, Marcus Vinícius Dias.

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) utiliza o percentual de pacientes idosos operados em até 48 horas como um dos marcadores de desenvolvimento social de um país. A secretária de Estado de Saúde (SES-RJ), Claudia Mello, participou da solenidade.