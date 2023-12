Idoso faleceu às 5h19 devido uma parada cardiorrespiratória - Marcos Porto/ Agência O Dia

Publicado 19/12/2023 13:16 | Atualizado 19/12/2023 13:18





O idoso deu entrada na unidade hospitalar às 23h10 com sinais de traumatismo craniano e lesões na face, depois de ter sido brutalmente agredido em sua casa, pelo irmão do seu companheiro. Desde então, ele se encontrava em estado grave, entubado em um leito do Centro de Terapia Intensiva (CTI) e acompanhado pelo serviço de bucomaxilo.



Ainda de acordo com a Prefeitura de Caxias, no momento da parada cardiorrespiratória, os médicos realizaram manobras de ressuscitação, mas não tiveram sucesso. A rotina de óbito está sendo acompanhada por um familiar do paciente e, assim que os trâmites burocráticos forem finalizados, o corpo será encaminhado para o IML. Rio - Francisco de Assis Filho, de 86 anos, que foi espancado pelo própiro cunhado , morreu na madrugada desta terça-feira (19). Ele estava internado no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, desde a última sexta-feira (15). A Prefeitura do município informou que a morte ocorreu às 5h19 após uma parada cardiorrespiratória.O idoso deu entrada na unidade hospitalar às 23h10 com sinais de traumatismo craniano e lesões na face, depois de ter sido brutalmente agredido em sua casa, pelo irmão do seu companheiro. Desde então, ele se encontrava em estado grave, entubado em um leito do Centro de Terapia Intensiva (CTI) e acompanhado pelo serviço de bucomaxilo.Ainda de acordo com a Prefeitura de Caxias, no momento da parada cardiorrespiratória, os médicos realizaram manobras de ressuscitação, mas não tiveram sucesso. A rotina de óbito está sendo acompanhada por um familiar do paciente e, assim que os trâmites burocráticos forem finalizados, o corpo será encaminhado para o IML.

Entenda o caso



Francisco de Assis Filho, de 86 anos, foi agredido dentro de sua casa pelo companheiro do irmão. O caso foi registrado na 60ª DP (Campos Elíseos) e a reportagem do DIA teve acesso ao Boletim de Ocorrência. O documento diz que Cleiton de Paula Machado, cunhado de Francisco, foi o responsável por agredir o idoso. Ele foi preso em flagrante.



Ainda segundo o boletim, o suspeito é irmão de Humberto de Paula Moreira, companheiro da vítima, e estava morando na residência do casal há um ano. Recentemente, Cleiton começou a usar drogas. Ele teria confessado para o irmão que agrediu Francisco, inclusive relatando que enfiara o dedo no olho dele, mas que não tinha a intenção de matá-lo.



De acordo com o documento, Humberto estava fora de casa quando o crime aconteceu. Ao chegar na residência, ele encontrou o irmão dormindo e o levou para a delegacia para que fosse preso. O documento ainda afirma que Francisco perdeu o olho direito.