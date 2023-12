Câmeras de segurança flagraram a ação do criminoso em prédio na Rua Domingos Ferreira, em Copacabana - Divulgação

Câmeras de segurança flagraram a ação do criminoso em prédio na Rua Domingos Ferreira, em CopacabanaDivulgação

Publicado 19/12/2023 14:12

Rio - Um homem de 37 anos foi preso, nesta terça-feira (19), por se passar por um agente da Receita Federal e aplicar um golpe em uma idosa de 87 anos, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva por crime de furto mediante fraude.

A prisão foi realizada por equipes da 13ª DP (Ipanema), após trabalho de levantamento de dados de inteligência. O acusado foi localizado e capturado no bairro Oswaldo Cruz, na Zona Norte. Ele estava na casa da namorada e foi conduzido para a distrital.



Na tarde do dia 31 de outubro, o falso agente da Receita Federal foi à casa da idosa. Após informar que seu falecido marido tinha um débito fiscal com órgão do governo, perguntou sobre a existência de joias, dinheiro e cartões que poderiam ser fornecidos para a quitação da suposta dívida. Na ocasião, ele dopou a vítima e subtraiu seus pertences, que teve um prejuízo estimado de mais de R$ 100 mil.



Ele possui anotações criminais, com 11 registros de ocorrência em que é apontado como autor do crime de roubo. Ele permaneceu preso por 11 anos no sistema penitenciário em razão de crimes cometidos.



O golpista será encaminhado ao sistema penitenciário e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.