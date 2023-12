Homem é visto pelas câmeras furtando fios na estação Rio 2 - Reprodução

Publicado 19/12/2023 13:05

Rio – Um homem foi preso, na madrugada desta terça-feira (19), em um posto de gasolina próximo à estação de BRT Centro Metropolitano, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. Ele foi identificado por câmeras após furtar cerca de 100 metros de fios no último dia 17, na estação Rio 2, na Barra da Tijuca, e encaminhado para a 32ª DP (Taquara).