Material fazia parte da iluminação do túnel - Divulgação

Publicado 19/12/2023 11:07 | Atualizado 19/12/2023 12:10

Rio - Uma viga metálica despencou do teto e caiu em cima de uma van que transportava passageiros, neste sábado (16), no Túnel Noel Rosa, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. O material fazia parte da iluminação do túnel. Ninguém ficou ferido no incidente.

Em nota, a Rio Luz informou que sofreu mais uma tentativa de furto no sistema de iluminação dentro do túnel, ocasionando o rompimento da rede e depredação da eletrocalha. Uma equipe da subconcessionária SmartLuz, responsável pela manutenção, já esteve no local para retirar o material danificado. O Túnel Noel Rosa está parcialmente normalizado; uma nova calha no lugar e novos projetores serão reinstalados.



"A prefeitura vem se empenhando a cada dia mais para manter a cidade bem iluminada com grandes investimentos, porém estamos sofrendo uma onda de furtos de cabos e de energia elétrica que comprometem diretamente a iluminação pública Um dos locais mais furtados é justamente no Túnel Noel Rosa, onde foi investido R$ 1,3 milhão na melhoria da iluminação com um sistema de eletrocalha no vão central. Mas, em apenas 6 meses desse novo sistema, ele já foi vandalizado e furtado, causando um prejuízo até o momento, na ordem de R$ 1,9 milhão", disse a empresa, em nota.



Ainda segundo dados da Rio Luz, em toda a cidade, de janeiro a novembro de 2023, foram gastos mais de R$ 10 milhões para reparar cabos e luminárias furtadas, o dobro do que se gastou em todo ano de 2022, com prejuízo de R$ 5,3 milhões de janeiro a novembro.