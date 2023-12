Luiz Henrique Alves Ribeiro responderá pelos crimes de lesão corporal, cárcere privado e perseguição - Divulgação / PCERJ

Publicado 19/12/2023 12:21

Rio - A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta segunda feira (18), Luiz Henrique Alves Ribeiro por agredir sua ex-companheira em Magé, na Região Metropolitana. Segundo a mulher, as agressões aconteceram por ele não aceitar o término do relacionamento.

O homem deu um soco no olho esquerdo da vítima, que ficou com um hematoma no local. Ela relatou, em depoimento prestado na 65ª DP (Magé) no dia seguinte ao crime, que aconteceu no domingo (17), que também foi ameaçada, xingada e impedida de deixar a casa em que estava.



Durante o atendimento na delegacia, a vítima recebeu mensagens do ex-companheiro com tons de ameaça e terror psicológico. Com isso, os agentes se deslocaram até o local em que Luiz Henrique se encontrava e o detiveram em flagrante pelos crimes de violência doméstica.

O agressor foi autuado sem direito a fiança e responderá pelos delitos de lesão corporal, cárcere privado e perseguição.