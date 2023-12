FLUP 2022 celebrou modernismo negro com homenagem a Pixinguinha, Lima Barreto e Josephine Baker - Divulgação

FLUP 2022 celebrou modernismo negro com homenagem a Pixinguinha, Lima Barreto e Josephine BakerDivulgação

Publicado 18/12/2023 16:23

Rio - A Festa Literária das Periferias (Flup) foi declarada patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado do Rio de Janeiro. Criada em 2012, a celebração acontece em comunidades da capital fluminense e tem o objetivo de fomentar a cultura literária e diversas atividades relacionadas à leitura. A lei, de autoria original da deputada Marina do MST (PT), foi sancionada pelo governador Cláudio Castro e publicada no Diário Oficial.



A medida também autoriza o Poder Executivo, através da Secretaria Estadual de Cultura, a celebrar parcerias com empresas privadas, com municípios e entidades ligadas à cultura, ao turismo e ao lazer, com a finalidade de incentivar a divulgação e o conhecimento sobre a Flup.



Marina do MST ressaltou que a medida pretende contribuir para a valorizar a festa, que é uma manifestação cultural importante para as periferias e vem ganhando destaque internacional. "A Flup já resultou na publicação de 30 livros de escritores oriundos das favelas cariocas. Destacando-se o livro publicado por Geovani Martins, jovem morador da Rocinha, cuja publicação foi traduzida para mais de 10 países", citou a parlamentar.



Em 12 edições, a Festa ganhou alguns prêmios importantes como o 'Faz Diferença de 2012', o 'Awards Excellence de 2016', o 'Retratos da Leitura de 2016' e o 'Prêmio Jabuti na categoria Fomento à Leitura', respectivamente outorgados pelo jornal 'O Globo', a 'London Book Fair', o 'Instituto Pró-Livro' e a 'Câmara Brasileira do Livro' (CBL).



O evento já passou pelas favelas Morro dos Prazeres, Vigário Geral, Cidade de Deus, Mangueira, Babilônia e Vidigal. A partir de 2014, a Flup rompeu os limites do Estado do Rio e alcançou comunidades de outras cidades do Brasil, como Alagados e Cidade Industrial de Curitiba, que passaram a receber parte da programação da Festa.



Também assinam a lei os seguintes parlamentares: Verônica Lima (PT), Dani Balbi (PCdoB), Dani Monteiro (PSol), Renata Souza (PSol), Andrezinho Ceciliano (PT), Elika Takimoto (PT) e Professor Josemar (PSol).