Hospital tradicional na Tijuca vai receber parceria da PUC-Rio - Divulgação

Hospital tradicional na Tijuca vai receber parceria da PUC-RioDivulgação

Publicado 18/12/2023 13:27

Rio - O tradicional Hospital São Francisco na Providência de Deus (HSF), na Tijuca, Zona Norte, e a Pontifícia Universidade Católica (PUC-Rio) assinam, nesta segunda-feira (18), uma parceria para que os estudantes possam atuar na unidade de saúde. A iniciativa deve envolver cerca de 1.500 alunos, ainda em 2024, além de triplicar a capacidade de atendimento do HSF.



Os primeiros universitários da PUC a atuarem no hospital serão das áreas de nutrição e fonoaudiologia. Depois devem entrar alunos de psicologia e serviço social para integrar as equipes de residentes e estagiários.



"O convênio permitirá ao Rio de Janeiro ter um novo hospital universitário de excelência, oferecendo formação integral, com a possibilidade de ampliar a oferta de médicos e outros profissionais de saúde, que poderão atuar em todo o país, a partir da graduação em medicina planejada pela PUC-Rio", celebrou o reitor da PUC-Rio, Padre Anderson Antonio Pedroso.



Atualmente, o Hospital São Francisco da Providência de Deus conta com 260 leitos e atende cerca de 50% dos pacientes pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, mas a unidade diz que tem capacidade para ampliar e chegar a 800 atendimentos.



O Frei Francisco Belotti, fundador e presidente da Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus (ALSF), gestora do Hospital, ainda espera que a parceria ajude a formar profissionais qualificados para atuar em áreas ribeirinhas.



"Além desta conexão direta que estamos construindo, entre a Tijuca, na Zona Norte, onde está localizado o HSF, e a Gávea, na Zona Sul, onde fica a PUC, estabeleceremos um polo de integração com o complexo assistencial ALSF, na Amazônia. Lá, por meio dos nossos barcos-hospitais, levamos assistência de saúde a mais de mil comunidades ribeirinhas".



A cerimônia de assinatura da parceria está marcada para às 14h30, no Hospital São Francisco na Providência de Deus. Dentre os presentes estarão o Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, o reitor da PUC-Rio, Padre Anderson Pedroso, a presidente e o ex-presidente da Academia Nacional de Medicina (ANM), Eliete Bouskela e Jorge Alberto Costa e Silva e a pesquisadora da Fiocruz e membro da ANM, Margareth Dalcolmo.



Instituições já projetavam parceria desde de setembro



No dia 28 de setembro, a PUC-Rio e o Hospital São Francisco na Providência de Deus assinaram uma intenção de parceria, para atuar de forma conjunta na área da assistência à saúde. O convênio deve ajudar a unidade de saúde a se tornar referência para a futura faculdade de medicina da PUC.



"Já temos alunos de pós-graduação nos programas de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e de Transplante de Órgãos Abdominais. A partir da ampliação dessa parceria com a PUC-Rio teremos, já a partir do ano que vem, graduação em Nutrição e as pós-graduações em ‘Disfagia e Fonoaudiologia Hospitalar’ e ‘Fisioterapia Ambulatorial e Hospitalar", explicou o Diretor Médico do HSF, Guilherme Machado.



Já o objetivo da PUC, segundo a instituição, é se fortalecer e dar um passo importante no objetivo de abrir o curso de graduação em medicina. Por enquanto, a universidade oferece apenas pós-graduação na área médica em diversas especialidades, como Psiquiatria, Neurologia, Cardiologia, e Cirurgia Plástica.