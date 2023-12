Emilson do Amparo, de 62 anos, morreu por asfixia na casa da ex-companheira, em Itaboraí - Divulgação

Publicado 18/12/2023 13:07

Edinalva Brito dos Santos Carvalho, de 51 anos, foi presa neste domingo (17) suspeita de Emilson do Amparo, de 62, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. Ela confessou que dopou e envenenou o pedreiro, mas alegou para a Polícia Civil que agiu em legítima defesa. No entanto, a versão apresentada não convenceu os investigadores após análise do prontuário médico e outros dados. Rio -, de 51 anos, foi presa neste domingo (17) suspeita de envenenar e matar o ex-companheiro , de 62, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. Ela confessou que dopou e envenenou o pedreiro, mas alegou para a Polícia Civil que agiu em legítima defesa. No entanto, a versão apresentada não convenceu os investigadores após análise do prontuário médico e outros dados.

O caso foi registrado, inicialmente, na 71ª DP (Itaboraí), que realizou as primeiras investigações para apurar as circunstâncias da morte. A perícia apontou que a morte foi causada por "hipoxemia por constrição cervical causada por asfixia mecânica". Os agentes também apreenderam cartelas vazias de remédios controlados e um produto extremamente tóxico de uso veterinário.



A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) deu continuidade às investigações e apurou que o casal possuía um histórico conturbado, com tentativas de suicídio e homicídio por parte da mulher, que não concordava com o término do relacionamento. De acordo com a delegacia, um vídeo apreendido também mostra a vítima extremamente dopada e letárgica momentos antes de ser morta.

Relembre o caso

O corpo de Emilson foi encontrado dentro da piscina da casa da suspeita, no bairro Gebara, em Itaboraí, na noite do último dia 8. Já Edinalva foi encontrada desacordada, próxima à área de lazer. Ela foi socorrida e levada para o Hospital Municipal Desembargador Leal Junior, no mesmo município com indícios de envenenamento. A mulher chegou a prestar depoimento na unidade de saúde, onde confessou aos agentes da DHNSG que havia cometido o crime. Ela recebeu alta na tarde de sexta-feira (15), mas foi presa em seguida.

A família do pedreiro contribuiu com a Polícia Civil desde o início para ajudar a solucionar o caso. Assim que chegaram na casa da suspeita, os filhos do pedreiro encontraram frascos de remédios controlados e veneno. Eles também pegaram o celular de Edinalva e entregaram à polícia. No aparelho foram encontradas conversas entre a suspeita e um vídeo da vítima dopada.

Ao DIA, a sobrinha de Emilson, Kelly da Costa Pessanha, de 37 anos, disse que o casal estava separado há pelo menos dois anos, mas mantinha uma relação de amizade, por isso ele tinha o costume de fazer favores domésticos para ela. No entanto, mesmo com a aparente relação cordial, Edinalva já havia tentado matar ele outras vezes. "Na sexta-feira (8), meu tio mandou mensagem para o filho dele falando que ia trocar uma torneira na casa dela, só que ele estava demorando muito para voltar pra casa. Foi então que começamos a nos preocupar e ligamos várias vezes para ele, mas ninguém atendeu", disse.

Em seguida, o filho do pedreiro recebeu um vídeo de Edinalva onde mostrava o pai dele aparentemente dopado dentro da piscina. Nas imagens, obtidas pelo DIA, Edinalva fala para o pedreiro sair da parte rasa e ir para o lado fundo. "Vai ali no lugar fundo. Vai para o fundo" e, em seguida, ri da situação.

Em depoimento na 71ª DP (Itaboraí), Leidyane Silveira do Amparo disse que o pai o pai estava visivelmente dopado nas imagens. Ao delegado Leomar Garcia, delegado da distrital, ela também afirmou que o pai chegou a ligar para a ex-namorada da irmão, no dia 8 de dezembro, pedindo socorro. A menina, então, fez contato com Leidyane informando o ocorrido. Desesperada, ela foi à casa de Edinalva, mas quando chegou no local o pai já estava em óbito.