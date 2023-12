Seminário da Agetransp será realizado no auditório da Fecomércio - Reprodução

Publicado 18/12/2023 14:04

Rio - A Agetransp realiza, nesta terça-feira (19), a partir das 9h, no auditório da Fecomércio-RJ, no Flamengo, Zona Sul, o seminário 'Concessões em Transportes e o Bem-Estar da população'. O objetivo é promover uma troca de experiência entre os agentes do setor na busca da melhoria regulatória e também debater o papel da Agetransp na defesa dos direitos da população em relação à prestação dos serviços.



O seminário será dividido em quatro painéis, abordando temas como o papel da regulação na melhoria dos serviços e bem-estar da população; o impacto das novas tecnologias na mobilidade urbana; receitas não-tarifárias e a sustentabilidade dos transportes; perspectivas para a integração intermodal e o controle social nos serviços de transportes.



"O seminário é uma oportunidade única de discutirmos com a sociedade temas relevantes referentes aos principais objetivos de uma agência reguladora. Além de promover de forma eficiente a melhor prestação de serviços aos usuários do sistema de transporte da Região Metropolitana do Rio de Janeiro", disse o presidente da Agetransp, Adolfo Konder.



Estão confirmadas as presenças da secretária municipal de Transportes do Rio de Janeiro, Maína Celidonio; do presidente da Agetransp, Adolfo Konder; do arquiteto e urbanista Sérgio Magalhães; do economista José Gustavo de Souza Costa; do ex-diretor do Metrô de São Paulo, Cláudio Ferreira; do engenheiro de Transportes, William Aquino; do economista e ex-prefeito de Vitória (ES), Luiz Paulo Vellozo Lucas; do professor Rômulo Orrico, da Coppe (UFRJ); entre outros.



"O objetivo do seminário é enaltecer a importância da regulação na melhoria dos serviços concedidos. Vamos precisar da participação da iniciativa privada na prestação de serviços essenciais à população para que consigamos garantir a melhoria da qualidade dos transportes e a preços módicos para a população. Com isso, estaremos contribuindo para promover um desenvolvimento mais equilibrado na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro", afirma o conselheiro Vicente Loureiro, da Agetransp, responsável pela coordenação e organização temática dos painéis.



O evento também conta com a participação e apoio dos demais conselheiros da Agetransp: Charlles Batista, Fernando Moraes e Murilo Leal. Além do debate com os especialistas, vale destacar uma exposição de fotos de projetos instalados no entorno de estações de trens, com curadoria do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), em parceria com a Agetransp, com 18 trabalhos selecionados, que poderá ser apreciada no hall de entrada da Fecomércio-RJ. O seminário é aberto ao público em geral. Quem estiver interessado em acompanhar os debates e painéis pode se inscrever por meio do WhatsApp 96705-5961.



Serviço - Seminário: Concessões de transportes e o bem-estar da população

Data: 19/12 (terça-feira)

Local: Auditório da Fecomércio - Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo



Abertura:

• 9h às 9h45

Adolfo Konder – Presidente da Agetransp e convidados



Mesa 1:

• Papel da regulação na melhoria dos serviços e bem-estar da população

• 10h às 11h30

• Participantes:

William Aquino – Engenheiro de Transportes e sócio-diretor da Sinergia Estudos e Projetos Ltda.

Luiz Paulo Vellozo Lucas – Subsecretário de Desenvolvimento Econômico do governo do Espírito Santo e ex-prefeito de Vitória.

Marcelo Fonseca – Superintendente de Concessão de Infraestrutura da ANTT (Sucon).

Rafael Véras de Freitas – Advogado e membro do Instituto de Direito Administrativo do Estado do Rio de Janeiro – IDAERJ.



Mesa 2:

• O impacto das novas tecnologias na Mobilidade Urbana

• 11h30 às 13h

• Participantes:

Maína Celidonio – Secretária Municipal de Transportes do Rio de Janeiro e doutora em Economia na PUC-Rio

José Gustavo de Souza Costa – Economista. Foi presidente do Conselho Administrativo da Escelsa, da Enersul e da SuperVia e ex-integrante do CA da Eletrobras, Celesc e Fundição Tupy.

Marcus Medina – diretor-Presidente da Empresa Municipal de Informática (IplanRio) da cidade do Rio de Janeiro

Fernando Feitosa – Doutor em Direito. Mestre em Regulação. Especialista em Regulação da ANTT. Gerente de Regulação Rodoviária (Gerer/Suros/ANTT), desde 2020.



Mesa 3:

• Receitas não-tarifárias e a sustentabilidade dos transportes.

• 14h30 às 16h

• Participantes:

Cláudio Ferreira – Ex-Diretor do Metrô SP e Diretor Comercial dos canais por assinatura do Grupo Bandeirantes.

Thomaz Assumpção – Engenheiro, CEO da Urban Systems, consultoria em inteligência de mercado especializada no desenvolvimento de estudos e análise de risco para produtos imobiliários, urbanos e de cidades.



Homero Neves – Membro do conselho de administração da Via Brasil BR-163 e integrante do Instituto de Urbanismo e Estudos para a Metrópole (Urbem).

Sérgio Magalhães – arquiteto, doutor em Urbanismo, professor do Prourb-UFRJ. Sérgio Ferraz Magalhães, arquiteto, doutor em Urbanismo, professor do Prourb-UFRJ e Presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil (2012-2017) e do 27º Congresso Mundial de Arquitetos UIA2021RIO.



Mesa 4:

• Perspectivas para a integração intermodal e controle social nos serviços de transportes

• 16h às 17h30

• Participantes:

Beatriz Rodrigues – Especialista em Transporte Público e integrante do Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP).

Rômulo Orrico – Professor dos cursos de pós-graduação em Engenharia de Transportes da Coppe/UFRJ.

Renata Marie Miyasaki – Gerente de Planejamento da Mobilidade e Gestão do Território na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM.

Cássio Nogueira de Castro – subsecretário de Concessões e Parcerias do Governo do Estado do Rio.

