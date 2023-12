Policiamento na Avenida Nossa Senhora de Copacabana - Renan Areias

Publicado 18/12/2023 11:05

Marcelo Rubim Benchimol, de 67 anos, no início do mês. Rio - A Polícia Militar realizou, durante o último fim de semana, 216 abordagem na Zona Sul do Rio. Segundo a corporação, um adolescente foi apreendido e outros dois homens presos após furtarem um celular. Além disso, quatro facas foram recolhidas. Esse foi o primeiro fim de semana de calor após a agressão sofrida pelo empresário, de 67 anos, no início do mês.

Já nesta segunda-feira (18), mais um adolescente foi apreendido por policiais do 19º BPM (Copacabana), após furtar um celular na Avenida Nossa Senhora de Copacabana com a Rua Miguel Lemos.



De acordo com a PM, durante a Operação Verão, que teve início em setembro, o policiamento foi intensificado em todas as praias do estado. A ação visa executar medidas para prevenir e repreender atos de desordem e de criminalidade, garantindo a segurança da população. A corporação informou, ainda, que grande parte dos ônibus que deixam a Zona Sul são escoltados por policiais. A medida tem objetivo de evitar casos de depredação, furtos e roubos no interior dos coletivos.

Esse também foi o primeiro fim de semana após o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) revogar a decisão que proibia a apreensão de adolescentes durante a Operação Verão sem flagrante ou sem mandado. O documento foi assinado pelo desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo, presidente do TJRJ. A nova medida derrubou a decisão da juíza Lysia Maria Mesquita, titular da 1ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da Comarca da Capital, que atendia ao pedido de uma ação civil pública do Ministério Público do Rio (MPRJ).

Segundo a corporação, a PM atuou nas vias com viaturas e motocicletas. Policiais circularam em quadriciclos na faixa de areia e tendas foram utilizadas como pontos de apoio aos agentes e referência para a população.



A Operação Verão contou ainda com cavalos do Regimento de Cavalaria Enyr Cony dos Santos (RCECS), cães do Batalhão de Ações com Cães (BAC), equipes do Batalhão de Polícia de Choque e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom). Toda a área foi monitorada por helicópteros e drones do Grupamento Aeromóvel (GAM).



Terror em Copacabana

Em meio à onda de violência no bairro, a PM realizou mudanças na segurança. Uma reunião entre representantes de forças de segurança estaduais e municipais do Rio de Janeiro definiu alterações no esquema de policiamento, como reforço nas abordagens e mudanças na distribuição dos policiais.

Essa questão veio à tona após a série de assaltos realizadas por criminosos no último dia 2. Na ocasião, o empresário foi agredido e assaltado quando tentava defender uma mulher de ser atacada pelo grupo. Após levar um soco, ele caiu desmaiado e teve seus pertences roubados.

Na última quarta-feira (13), um homem suspeito de comandar arrastões em Copacabana foi preso. Marcos Vinícius Pereira Paiano, de 21 anos, mais conhecido como 'MV do Tuiuti', foi localizado na casa de familiares em Mesquita, na Baixada.

'MV do Tuiuti' estava foragido da Justiça desde a última quinta-feira (7), porque contra ele havia um mandado de prisão, expedido na última semana, pelo crime de roubo mediante grave ameaça e violência. Segundo as investigações, o suspeito reunia menores para a prática de roubos em séries na Zona Sul. Ele ainda seria responsável por organizar o grupo que agrediu o empresário no início deste mês.