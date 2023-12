Rio tem céu aberto e temperaturas elevadas nesta segunda-feira (18) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 18/12/2023 11:00 | Atualizado 18/12/2023 13:25

Rio - Após um fim de semana de sol, a cidade do Rio segue com temperaturas elevadas nesta segunda-feira (18). Com céu aberto a parcialmente nublado e sem previsão de chuva, o termômetro pode marcar até 37ºC de máxima, segundo o sistema Alerta Rio. A sensação de calor, entretanto, pode ser mais amena, uma vez que os ventos serão moderados durante o dia.

Ainda influenciado por um sistema de alta pressão que mantém o tempo estável, o clima deve permanecer desta forma até quarta-feira (20), com previsões de ventos moderados a fracos e altas temperaturas, que podem variar com mínima de 18ºC e máxima de 37ºC. Não há perspectiva de chuva neste período.

A partir da quinta-feira (21) o tempo deve mudar, com céu parcialmente nublado e ventos moderados, há previsões de chuvas isoladas durante à noite, de acordo com o Alerta Rio. Apesar disso, o clima seguirá estável e quente, com máxima de 37ºC e mínima de 19ºC.

Já na sexta-feira (22) a temperatura deve cair um pouco, com mínima de 21ºC e máxima de 34ºC. Com ventos moderados, o Rio pode ter pancadas de chuva a partir do final da tarde.