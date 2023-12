Junto a seus colegas jovens aprendizes da Águas do Rio, a estudante Karen Miranda, moradora de Japeri, pôde conhecer a Baía de Guanabara - Divulgação/ Vivian Araújo

Junto a seus colegas jovens aprendizes da Águas do Rio, a estudante Karen Miranda, moradora de Japeri, pôde conhecer a Baía de GuanabaraDivulgação/ Vivian Araújo

Publicado 18/12/2023 10:54

A estudante e jovem aprendiz Karen Miranda, que vive em Japeri, conheceu a Baía de

Guanabara, na Zona Sul do Rio, aos 21 anos. Já a dona de casa Gisele dos Santos, de Nova

Iguaçu, levou praticamente o dobro do tempo para ver de perto o cartão postal reconhecido

pela ONU como patrimônio da humanidade. Ambas estavam entre os convidados da Águas do

Rio para participar da Glocal Experience, evento de sustentabilidade realizado na Marina da

Glória, e puderam ver, de perto, como a participação de todos é essencial para garantir um

futuro melhor para o planeta.

“Está sendo único. Eu tenho 44 anos e não conhecia a Marina. Estou achando maravilhoso.

Não é só um passeio, eu estou aprendendo muito também. Acabei de participar de palestras a

respeito da revitalização da água do mar, do descarte de objetos e o acesso à água potável

para a população. Conhecimento nunca é demais, né?”, contou Gisele, que é uma das alunas

do curso de depilação corporal no Senac, apoiado pela Águas do Rio para estimular o

empreendedorismo nas localidades onde atua. “Aprendi muito e vou levar para vida, para os

meus amigos, para minha família e para quem mais eu puder”, completou.

Patrocinada pela Águas do Rio e pelo Instituto Aegea, a Glocal Experience reuniu, no fim de

novembro, diversos especialistas, autoridades, empresários, ambientalistas e cidadãos

engajados em promover os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Agenda

2030 da ONU. A concessionária convidou, ainda, lideranças comunitárias, alunos de escolas

municipais e famílias de funcionários que, além de se aprofundarem sobre questões

ambientais, aprenderam sobre a importância do saneamento básico para a saúde, o

desenvolvimento socioeconômico e o meio ambiente.

“Entendemos que faz parte do DNA da nossa empresa o ‘S’ de social, da sigla ESG. Dentro

deste pilar, além de levar água e esgoto tratados para as comunidades, assumimos o

compromisso de apoiar ações que ampliem o acesso também a eventos, palestras e discussões

sobre temas de interesse geral, oportunizando novas experiências a cidadãos em situação de

vulnerabilidade social”, afirmou a analista de Responsabilidade Social, Camila Agra Medeiros

Nunes.

Até visitar a Glocal Experience, a Zona Sul e a Baía da Guanabara eram completas

desconhecidas para Gisele, mas a chancela da Águas do Rio, empresa que ela conhece bem,

deu a certeza de que o evento seria proveitoso. “Eu já conhecia a empresa, faz tempo que eles

estão atuando na minha região. Moro lá há 34 anos e nunca tinha visto uma movimentação

tão grande de obras como as que a Águas do Rio está fazendo na nossa cidade. Sofro com a

falta de água, mas como estou vendo as coisas acontecerem, estou feliz, porque está cada vez

mais perto de chegar na minha casa”, disse a moradora de Nova Iguaçu.

A analista de Responsabilidade Social da Águas do Rio destacou que ações como a visitação à

Glocal e o apoio a projetos sociais são fundamentais para o cumprimento da Agenda 2030 da

ONU. “Temos a intenção de promover, além do acesso à informação, o esclarecimento sobre

sustentabilidade e meio ambiente, assuntos estes que podem trazer melhorias para vida de

cada indivíduo e a sociedade”, resumiu Camila.