Deputada estadual Lucinha (PSD) é alvo de operação da PF e MP-RJ - Arquivo / Agência O Dia

Deputada estadual Lucinha (PSD) é alvo de operação da PF e MP-RJArquivo / Agência O Dia

Publicado 18/12/2023 10:54

Rio - Lúcia Helena Pinto de Barros, a Lucinha, de 63 anos, está em seu quarto mandato como deputada estadual do Rio. Ela também foi por quatro mandatos vereadora da capital. Nas últimas eleições a parlamentar obteve 67.034 votos. Seu filho, o Junior da Lucinha, é secretário municipal de Envelhecimento Saudável do Rio.

A parlamentar realizou, no último domingo, uma caranava de Natal distribuindo brinquedos às crianças em diversos bairros da Zona Oeste junto com o filho secretário. Há uma semana, os dois gravaram um vídeo em que a deputada aparece sentada no colo do prefeito Eduardo Paes na inauguração dos novos BRTs na Transoeste.

Lucinha aparece sentada no colo do prefeito Eduardo Paes em inauguração dos novos BRTs na Transoeste Reprodução

Criada na Zona Oeste do Rio, Lucinha começou sua vida pública como ativista do Movimento Popular Organizado na década de 80. Em 1981, com o pai e outras forças políticas, como o ex-governador do Estado do Rio, Marcello Alencar, o deputado estadual Luiz Paulo Corrêa da Rocha, e sob a liderança do ex-governador Leonel Brizola, Lucinha foi uma das fundadoras o Partido Democrático Trabalhista (PDT-RJ).Já no início dos anos 90, foi diretora de Habitação da Federação das Associações de Moradores do Estado do Rio de Janeiro (Famerj) e de toda a Zona Oeste. Em 1992, Lucinha participou da criação e presidiu a Federação Municipal das Associações de Moradores do Município do Rio de Janeiro (FAM-Rio), adquirindo grande experiência política e comunitária.Em 1996, foi eleita vereadora pela primeira vez pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Reeleita em 2000, presidiu a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apurou a Máfia do IPTU, que resultou na demissão de fiscais de renda a bem do serviço público – decisão inédita na Câmara. Já para o seu terceiro mandato, foi reeleita como a segunda vereadora mais votada da cidade, com quase 70 mil votos, 60 mil dos quais na Zona Oeste. Nas eleições de 2008, ela foi a vereadora mais votada da cidade do Rio de Janeiro, com 68.799 votos, a maior votação de um político da Zona Oeste.Em 2011, Lucinha toma posse como deputada estadual, sendo a candidata mais votada do PSDB para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). deputada é alvo, nesta segunda-feira (18), de uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio para apurar a participação da política e de sua assessora para a com a milícia de Luis Antônio da Silva Braga, o Zinho, que atua na Zona Oeste.Cerca de 40 policiais federais cumprem oito mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ), nos bairros de Campo de Grande, Santa Cruz e Inhoaíba, todos na Zona Oeste, bem como em gabinete na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Durante a operação, a parlamentar e a assessora foram levadas à sede da PF.No dia 1º de outubro deste ano, a deputada foi abordada e obrigada a levar criminosos em seu carro quando estava em um sítio na Zona Oeste do Rio. De acordo com informações da Polícia Civil, ela teve de dirigir com os bandidos dentro do veículo até a Vila Kennedy, mas foi liberada na sequência.