Francisco Oliveira foi baleado durante discussão com um PM na Barra da TijucaReprodução

Publicado 17/12/2023 22:40

Rio - Um policial federal morreu depois de ser baleado por um PM, na noite deste domingo (17), em um quiosque na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Francisco Oliveira, de 38 anos, estaria ameaçando pessoas com uma arma no local. Uma mulher também foi atingida por um disparo.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foi acionada para a Avenida do Pepê após solicitação sobre um homem armado em um quiosque, ameaçando pessoas. No local, de acordo com os policiais da ocorrência, Francisco foi abordado e ameaçou um dos agentes com uma arma, o que gerou um revide por parte do PM.

O agente foi baleado e não resistiu aos ferimentos. O Corpo de Bombeiros informou que os militares que atenderam a ocorrência registraram o óbito no local. As equipes ainda socorreram Thamires Duarte, de 34 anos, e a levaram para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

A PM destacou que Thamires foi atingida nas nádegas e não corre risco de morte. O local foi isolado para a perícia e a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) assumiu o caso. Ainda segundo a PM, a Corregedoria da corporação também foi acionada e as imagens das câmeras corporais da equipe foram recolhidas para análise.

A Polícia Civil informou que os PMs envolvidos na ação foram ouvidos e que a arma do agente que efetuou o disparo e a de Francisco foram apreendidas para perícia. Segundo a corporação, diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos.