O atleta Jorge Spanner morreu ao saltar de base jumpReprodução

Publicado 20/12/2023 15:10 | Atualizado 20/12/2023 19:15

Rio - O ex-surfista profissional Jorge Spanner, de 37 anos, morreu nesta quarta-feira (20) após fazer um salto de base jump na Pedra da Gávea, na Barra da Tijuca, Zona Oeste. A causa do acidente não foi divulgada.

O quartel do Corpo de Bombeiros foi acionado às 7h43, e encontrou o atleta sem vida. O corpo foi resgatado por uma aeronave no meio da mata e levado para a base aérea dos Bombeiros, na Lagoa, Zona Sul.

O base jump é uma modalidade de salto de paraquedas, na qual o esportista salta, de paraquedas, de penhascos, prédios e pontes.

Atualmente, Jorge vinha se dedicando ao futevôlei e aos esportes de salto.

A sua última postagem no Instagram, no dia 28 de novembro, é um vídeo de um salto de base jump. Amigos, conhecidos e fãs comentaram a publicação com mensagens de carinho:





"Partiu fazendo o que mais amava e bem nos braços da sua maior paixão (Pedra da Gávea). Tenho certeza que fez a passagem com muita luz!”, escreveu uma internauta. ‘Te amo muito irmão, descanse em paz!”, foi o que um amigo deixou de mensagem.

"Que Deus conforte o coração da família e receba nosso amigo em Seus braços. Vai deixar um buraco imenso nas nossas vidas. Descanse em paz", escreveu uma amiga.

Sophia Abreu, campeã brasileira de kitesurf, acrescentou um coração à postagem de Jorge.

Não há informações sobre o enterro de Jorge Spanner.